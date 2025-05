¿Dónde está mi paquete? El drama silencioso de las encomiendas en Argentina

En la Argentina, recibir o enviar un paquete —ya sea un regalo familiar, una caja de alimentos, remedios, documentos importantes o una compra por internet— se ha vuelto una fuente constante de frustración. Lo que debería ser un servicio confiable y esencial, muchas veces se convierte en una experiencia de maltrato, incertidumbre y desprotección.

Ya no importa si usás el Correo Argentino o un operador privado: los problemas se repiten con igual frecuencia.

El cartero que no toca el timbre

Uno de los engaños más comunes es el "pasamos y no estabas". El aviso llega, el sistema dice que lo intentaron, pero nadie apareció. Muchos usuarios se quedan esperando un timbre que no suena, para luego descubrir que el paquete fue enviado a una sucursal lejana, obligándolos a retirarlo personalmente.

Esto ocurre incluso cuando el servicio fue pagado como entrega a domicilio. Y lo que en otros países es un error aislado, acá se ha vuelto una práctica sistemática.

Cajas rotas, paquetes vacíos y regalos saqueados

Cuando finalmente el paquete llega, a veces lo hace abierto, roto o saqueado. Faltan productos, hay signos de manipulación, o el contenido está dañado. Desde ropa hasta dispositivos electrónicos, pasando por alimentos y medicación: todo puede llegar en mal estado o directamente no llegar.

Este tipo de situaciones no solo genera un perjuicio económico. También destruye la confianza en un servicio que debería estar al servicio de las personas.

Un reclamo que nadie quiere recibir

Frente a estos hechos, el usuario inicia el camino del reclamo. Pero lo que debería ser simple y eficiente se transforma en una carrera de desgaste. Formularios que no funcionan, líneas que no atienden, oficinas que se niegan a recibir notas o que simplemente "no se hacen cargo".

Todo parece diseñado para que el consumidor se rinda antes de hacer valer sus derechos.

El derecho a que tu envío llegue sano y salvo

Frente a esta desprotección cotidiana, es clave saber que el envío postal está regulado, y que tanto el Correo Argentino como los operadores privados tienen la obligación legal de responder por los daños que causan.

No se trata solo de un servicio contratado. Se trata de una relación de consumo protegida por normas específicas que el Estado debe hacer cumplir. Y cuando no lo hace, el usuario tiene derecho a exigirlo por las vías administrativas o judiciales.

Formulario modelo para reclamar

Usted puede necesitar hacer denuncias contra el Correo Argentino o correos privados por distintas razones:

Porque no se encuentra satisfecho con los productos y servicios que brindan.

Por atención incorrecta.

Por entrega irregular o falta de entrega de envíos postales, telegráficos o monetarios.

Por encomiendas con faltantes, sustracción de contenido, roturas o pérdida del envío.

Formas de presentación del reclamo:

Correo electrónico oficial.

Carta documento.

Nota firmada con constancia de recepción.

Modelo de texto para el reclamo

Al CORREO [RAZÓN SOCIAL]

Yo, JUAN PÉREZ, DNI Nº XXX, con domicilio en XXX, localidad XXX, Provincia XXX, teléfono XXX, constituyendo domicilio electrónico en xxx@xxx, pieza postal Nº XXX, me presento ante ustedes a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos: El motivo del reclamo es: [detallar en forma clara y concreta lo ocurrido].

Fundamento legal: La existencia del daño resulta de la prestación del servicio, por lo que lo hace responsable en virtud de los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 40 y concordantes de la Ley 24.240, que tienen base en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y del artículo 30 de la Ley de Correos Nº 20.216. En consecuencia, solicito que proceda de forma urgente a reparar e indemnizar el perjuicio ocasionado.

Prueba: Se acompaña copia de la factura o comprobante del envío, y se detallan los daños sufridos y su valor. Se agregan fotografías, testimonios u otra documentación que permita acreditar el reclamo. Conforme al artículo 53 de la Ley 24.240, el proveedor deberá acompañar toda la documentación que obre en su poder.

Petición:

Que cese la infracción a la Ley 24.240 por incumplimiento del contrato, trato indigno, información deficiente y cláusulas abusivas.

Que se repare el daño causado, cuyo valor asciende a $XXX (pesos XXX).

Que se indemnice por daño directo, conforme lo establece el artículo 40 bis de la Ley 24.240.

Que se apliquen las sanciones previstas en el artículo 47 inciso b) y artículo 49 de la Ley 24.240, y en los artículos 46 y 47 de la Ley 20.216, por la gravedad del daño, su reiteración y su impacto en los consumidores.

Firma: __________

Legislación aplicable

Ley de Correos Nº 20.216

Artículo 30: La Administración de Correos es responsable por la pérdida, extravío, destrucción, expoliación o avería intencional de los envíos postales.

Artículo 31: Solo se exime de responsabilidad en casos puntuales: reclamos fuera de plazo, vicios del objeto enviado, fuerza mayor, o si el destinatario firmó conforme sin objeciones.

Artículo 32: El plazo para reclamar es de un (1) año desde el uso del servicio.

Artículos 46 y 47: Prevén multas de hasta cinco mil portes, que pueden duplicarse en caso de reincidencia.

Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240

Artículo 1 a 3: El usuario de servicios postales es considerado consumidor final, protegido por la ley.

Artículo 4: Obliga a brindar información clara, gratuita y comprensible.

Artículo 5: Establece que los servicios deben prestarse sin poner en riesgo al consumidor.

Artículo 8 bis: Exige trato digno y prohíbe tratos abusivos o humillantes.

Artículos 37 a 39: Prohíben cláusulas abusivas en contratos de adhesión.

Artículo 40 bis: Habilita indemnización por daño directo cuando hay perjuicio económico.

Artículos 47 y 49: Establecen sanciones severas, proporcionales al daño, la reincidencia y el impacto colectivo.

Cada encomienda maltratada no es solo un error. Es una falta a la ley, una burla al consumidor, y una muestra más de cómo se normaliza la impunidad en los servicios básicos. Reclamar no es solo un derecho: es una obligación ciudadana frente al abandono del control estatal.