El libro que no sabías que podías usar para defenderte como consumidor

Cuando una empresa se niega a recibir un reclamo por escrito, no quiere sellar una copia o directamente evita dar un correo electrónico oficial para dejar constancia, no estamos ante un descuido, estamos ante una barrera contra tus derechos como consumidor. Y frente a esa práctica, existe una herramienta tan poco difundida como poderosa: el libro de quejas o de reclamos.

No es un libro de sugerencias. No es un adorno. Y no es opcional. Está regulado por normas específicas y puede ser clave para dejar constancia legal de tu reclamo sin tener que gastar miles de pesos en una carta documento.

Un caso real que lo resolvió sin vueltas

Un usuario fue a dar de baja el servicio de Supercanal. Le hicieron hacer una cola bajo el sol, afuera, y cuando finalmente llegó su turno, le dijeron que no se la tomaban "porque la fecha no era la correcta". Había ido los primeros días del mes, como le habían indicado. Volvió otro día, hizo nuevamente la fila a la intemperie y esta vez le dijeron que "no le recibirían la baja si no traía el decodificador". Tampoco le aceptaban el trámite por internet. Resultado: seguía pagando un servicio que no usaba.

Me consultó. Le di la herramienta más directa: "Pedí el libro de quejas y escribí tu baja ahí mismo". Así lo hizo. Y fue santo remedio. El trámite quedó asentado, y la empresa no pudo seguir cobrando lo indebido.

¿Qué es el libro de quejas y qué dice la normativa?

En la mayoría de las provincias argentinas, los comercios, concesionarias, entidades de servicios, clínicas privadas y otros prestadores deben tener un libro de quejas rubricado por el organismo de Defensa del Consumidor. En Mendoza, lo regula la Resolución 02/2006 de la ex Dirección de Industria y Comercio, entre otras normas.

Ese libro tiene valor legal. Y si escribís allí un reclamo, queda asentado como constancia escrita con fuerza probatoria. No importa si se niegan a recibirte un papel o a darte un correo: el libro reemplaza todo eso.

¿Cuándo conviene usarlo?

Cuando el local o empresa se niega a recibir tu reclamo por escrito.

Si no te dan una copia firmada o sellada del reclamo presentado.

Si evitan darte un correo electrónico oficial o un canal formal.

Si no querés gastar en una carta documento (que puede costar miles de pesos).

(que puede costar miles de pesos). Cuando querés dejar constancia de un maltrato, incumplimiento o negativa.

¿Cómo se usa paso a paso?

Solicitá el libro de quejas. Todo comercio está obligado a tenerlo a disposición inmediata. Verificá que esté rubricado por Defensa del Consumidor (debe tener una hoja inicial con sello oficial). Escribí tu reclamo a mano, con claridad, en el espacio correspondiente. Conservá prueba: sacale una foto con tu teléfono una vez que lo terminaste. Si te lo niegan, dejá constancia por otro medio (videos, testigos, nota en redes sociales) y denunciá la negativa.

¿Para qué sirve esa constancia?

El reclamo asentado en el libro de quejas puede ser:

Presentado como prueba en una denuncia ante Defensa del Consumidor .

. Usado como prueba documental en una demanda judicial.

Aportado en una mediación o arbitraje de consumo.

La base de futuras actuaciones administrativas o colectivas.

La herramienta que nadie promociona (porque funciona)

Las grandes empresas, cadenas comerciales o prestadores de servicios suelen "esconder el libro" o minimizarlo porque saben que deja huella. Pero vos no necesitás permiso para usarlo. Es tu derecho.

A veces, escribir una página vale más que 20 llamadas. A veces, una foto del libro reemplaza un escribano.

El poder de dejar constancia, por tus propios medios, es el primer paso para que nadie te pase por encima.