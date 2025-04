No pagues de más por "premium": qué combustible y aceite necesita realmente tu vehículo

En cada estación de servicio, el dilema es el mismo: ¿cargo nafta súper o premium? ¿Conviene pagar más para cuidar el motor? ¿Y qué pasa con el aceite: vale la pena elegir el más caro? La respuesta es simple y poderosa: consultá el manual de tu vehículo y usá lo que indica el fabricante. Nada más. Nada menos.

El mito del combustible "mejor"

Muchas veces se vende la idea de que la nafta o el diésel premium "limpia el motor", "mejora el rendimiento" o "alarga la vida del auto". Pero si tu vehículo no requiere un octanaje alto, no vas a obtener ningún beneficio real, y sí vas a pagar entre un 20 y 30% más cada vez que cargás.

Los autos modernos están diseñados para funcionar perfectamente con combustible común (súper o grado 2), salvo que el fabricante indique específicamente lo contrario. Cargar una nafta más cara que la recomendada no hace que el auto ande mejor. Lo que hace es que tu bolsillo ande peor.

La clave está en el manual, no en la publicidad

Cada vehículo tiene un manual del fabricante donde se especifica claramente qué tipo de combustible y qué clase de aceite se debe usar. Ahí figuran datos como:

Número de octano recomendado (por ejemplo: 92, 95 o 98).

Tipo de aceite (sintético, semisintético o mineral).

Viscosidad (como 5W30 o 10W40).

Normas técnicas que debe cumplir (API, ACEA, ILSAC).

El precio o el marketing no garantizan calidad. Lo que importa es que el producto cumpla con las especificaciones técnicas requeridas por el motor. Todo lo demás, son aditivos caros que no necesitás.

¿Y si uso un aceite más caro?

El mismo principio aplica: si usás un aceite que cumple con las normas que pide tu motor, no necesitás pagar más por uno "premium" lleno de aditivos que no vas a aprovechar. Lo importante es que el aceite sea de buena calidad y que lo cambies a tiempo, no que sea el más caro del estante.

El derecho a elegir con información, no con miedo

Muchas estaciones y talleres se aprovechan del desconocimiento para recomendar "lo mejor", cuando en realidad están vendiendo lo más rentable para ellos. El resultado: miles de personas pagan de más cada mes creyendo que están cuidando su motor, cuando en realidad están alimentando un sistema que lucra con la desinformación.

Consejos para cuidar tu vehículo (y tu bolsillo)

Consultá siempre el manual del usuario. Verificá que el combustible y el aceite cumplan con las especificaciones, no que sean "los más caros". No te dejes llevar por frases como "mayor protección" o "limpieza profunda" si no están respaldadas por normas técnicas. Si tenés dudas, pedí que te muestren la ficha técnica del producto.

Elegir bien no es gastar más: es conocer tus derechos y confiar en la información técnica, no en la presión comercial.

Tu auto no necesita lujo: necesita lo que fue diseñado para usar. Y vos no necesitás que te vendan miedo para hacerte gastar de más.