Cremación vs. cementerio parque: cómo evitar que tu última decisión se vuelva un problema

Nadie quiere pensar en su propia muerte, pero todos, tarde o temprano, se ven enfrentados a una pregunta incómoda: ¿qué preferís que pase con tu cuerpo? Para algunos, la respuesta está atravesada por creencias religiosas o culturales: hay quienes sienten que deben "volver a la tierra" en un entierro tradicional. Otros ven en la cremación una opción más limpia, natural o simplemente más práctica.

Pero hay un detalle que muchas veces queda afuera del análisis: lo que hoy parece una elección íntima y sencilla —como comprar una parcela en un cementerio parque— puede convertirse, con el tiempo, en una carga económica y legal para los que queden. Y lo que firmaste como un gesto de previsión, puede volverse una trampa difícil de desarmar.

La cremación, en cambio, se presenta como una alternativa cada vez más elegida por quienes quieren evitar que su decisión en vida termine dejando cuotas, restricciones o conflictos a futuro.

¿Estás seguro de que lo que hoy te venden como tranquilidad realmente es tranquilidad para los demás? Esta nota es una invitación a revisar esa elección con ojos de consumidor, sin miedo y con información. Porque elegir con libertad también es saber cómo funciona el sistema.

Cuando la publicidad te vende paz… y te deja cuotas

El contrato se firma en vida, claro. Pero el problema no aparece ahí, sino después. Las cuotas iniciales son accesibles, muchas veces simbólicas. Pero cuando ocurre la inhumación, las expensas aumentan drásticamente. Y quienes deben afrontarlas ya no son los titulares, sino los familiares que sobreviven.

No son pocos los casos en los que, después del fallecimiento, la familia descubre que mantener la parcela cuesta más de lo esperado. Y si no se paga, el cementerio no solo acumula intereses: también impide retirar los restos hasta que la deuda esté saldada, incluso si ya pasaron los cinco años mínimos legales para la exhumación. El cuerpo queda retenido, y la deuda sigue creciendo.

¿La voluntad de quién se respeta?

Muchos familiares sienten que no pueden cambiar de decisión. "Eso fue lo que él o ella eligió", se repiten. Pero esa elección se basó en una oferta publicitaria, no en una voluntad jurídica expresa de excluir otras alternativas como la cremación.

Y aunque parezca que los familiares están atados legalmente a continuar con el servicio, la realidad es otra: la ley no impone la obligación de sostener una decisión contractual ajena si implica una carga económica desproporcionada o imposible de afrontar. Y mucho menos si se basa en cláusulas abusivas que restringen derechos básicos, como disponer del destino del cuerpo.

Una estructura legal que beneficia a los cementerios, no a las familias

El Código Civil y Comercial reconoce ciertos derechos del titular sobre la parcela, pero también impone pagos que se extienden en el tiempo. Por otro lado, la Ley de Defensa del Consumidor exige que todo contrato se celebre con información clara, veraz y completa. Y es aquí donde muchas empresas fallan: no advierten el verdadero costo emocional y económico que empieza después de la muerte.

Además, retener un cuerpo por deuda sin intervención judicial puede constituir una práctica abusiva y violatoria del trato digno, según ya han advertido algunas resoluciones administrativas y fallos judiciales.

La cremación, una elección cada vez más consciente

Cada vez más personas, al conocer estas problemáticas, eligen en vida la cremación. No solo por el menor costo, sino para evitar dejar atadas a sus familias a contratos que, más que brindar paz, generan presión, deuda e imposibilidad de decidir.

Es una forma concreta de evitar el conflicto y de garantizar que la despedida no se convierta en una cadena de cuotas interminables.

Elegir no es lo mismo que obligar

Contratar un cementerio parque en vida no es un error. Lo que es un problema es que esa decisión —tomada muchas veces desde la emoción, la estética o la venta hábil— termine funcionando como una obligación para quienes no la eligieron. Y ahí es donde debe entrar la información, la regulación y, sobre todo, el derecho de las familias a decidir con libertad, respeto y sin deudas que pesen más que el duelo.