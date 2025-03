La millonaria multa que podés reclamar si siguen molestándote por teléfono

En un mundo donde los teléfonos no dejan de sonar con ofertas de tarjetas de crédito, promociones engañosas y llamadas de supuestos premios ganados, muchas personas desconocen que existe una herramienta legal para poner fin a estas molestias: el Registro No Llame.

¿Qué es el Registro No Llame?

El Registro No Llame es una base de datos oficial que permite a los ciudadanos inscribir sus números telefónicos para evitar recibir llamadas y mensajes de call centers que ofrecen productos y servicios de manera masiva. Se trata de un derecho reconocido por la Ley Nacional N° 26.951, que protege a los consumidores de la publicidad invasiva y del acoso comercial.

¿Cómo inscribirse en el Registro No Llame?

Siga estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial del Registro No Llame (www.nollame.gob.ar). Completar el formulario con los datos personales y el número de teléfono que se quiere proteger. Confirmar la inscripción a través del correo electrónico o mensaje de verificación. En un plazo de 30 días, las empresas tienen la obligación de excluir ese número de sus bases de contacto.

Beneficios de inscribirse

Inscribirse en el Registro No Llame no solo evita el fastidio de recibir llamadas insistentes y mensajes publicitarios, sino que también reduce la cantidad de contactos comerciales no deseados. Si bien inscribirse en el Registro No Llame reduce la cantidad de llamadas comerciales, no es una barrera contra fraudes telefónicos, ya que los estafadores operan al margen de la ley y continúan realizando llamadas ilegales. Para evitar fraudes, es recomendable no compartir información personal o financiera por teléfono, desconfiar de llamadas desconocidas y utilizar herramientas que bloqueen números sospechosos. La combinación de estas prácticas aumentará significativamente su protección contra estafas.

¿Qué hacer si siguen llamando?

A lo largo de los años, diversas empresas han sido sancionadas por incumplir la Ley 26.951 del Registro Nacional 'No Llame'. Según datos de la Agencia de Acceso a la Información Pública, en 2022, las compañías más denunciadas fueron:

Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar): 13.274 reclamos. DirecTV Argentina S.A.: 1.397 reclamos. Telecom Argentina S.A. (Personal): 1.075 reclamos. AMX Argentina S.A. (Claro): 981 reclamos. Volkswagen S.A. de Ahorro: 557 reclamos.

Estas cifras reflejan la persistencia de prácticas invasivas por parte de ciertas empresas, subrayando la importancia de que los consumidores conozcan y ejerzan sus derechos para proteger su privacidad.

Si después de 30 días de haberse inscripto en el Registro No Llame, una empresa sigue realizando llamadas comerciales, se puede denunciar a través del mismo portal donde se hizo la inscripción. Además de las multas impuestas por el gobierno, los usuarios registrados pueden iniciar demandas por daños y perjuicios. Un fallo reciente en Argentina estableció que una empresa de televisión debía indemnizar a un usuario por haber vulnerado su derecho a no recibir llamadas comerciales pese a estar inscripto en el Registro No Llame. En estos casos, los montos pueden ser significativos, incluyendo daño punitivo. Este tipo de sanciones no solo buscan compensar al usuario afectado, sino también disuadir a las empresas de continuar con estas prácticas ilegales, estableciendo un precedente claro para futuras denuncias. De hecho, la multa por daño punitivo que un usuario damnificado puede reclamar si sigue recibiendo llamados a pesar de estar inscripto en el Registro No Llame puede alcanzar un máximo de $308.644.035. Este monto se calcula en función del tamaño de la empresa y busca corregir estas prácticas abusivas, enviando un mensaje claro a las compañías infractoras. Las sanciones pueden incluir multas considerables para las empresas infractoras.

Hacia un modelo de Registro Público 'Llame y Pague'

Es necesario avanzar hacia una legislación más efectiva que realmente proteja la privacidad de nuestros números telefónicos. El actual Registro No Llame debería evolucionar hacia un sistema 'Llame y Pague', donde las bases de datos comerciales utilizadas por el telemarketing no puedan llamar ni enviar mensajes a ningún ciudadano que no se haya inscrito voluntariamente para recibir publicidad, ya sea de manera gratuita u onerosa.

Este cambio garantizaría que los ciudadanos no sean víctimas de un acoso indiscriminado y que su información personal no sea utilizada sin su consentimiento. La privacidad debe ser un derecho protegido, no una opción que las empresas puedan ignorar impunemente. Además, con la prohibición total de llamadas comerciales no autorizadas, cualquier intento de contacto con fines publicitarios o financieros podrá presumirse como una tentativa de estafa virtual. Este cambio en la legislación reduciría drásticamente el ciberdelito relacionado con fraudes telefónicos y electrónicos, protegiendo a millones de ciudadanos de engaños cada vez más sofisticados.