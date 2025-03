El cuento del mecánico chanta y cómo hacer para no caer en la trampa

Te pasó a vos, me pasó a mí y le pasó al primo del amigo de tu cuñado. Dejaste el auto en el taller para una rectificación del motor. Charlaste con el mecánico, confiando en su sabiduría de "maestro de la tuerca", pero cuando volvés, el tipo te mira serio y te suelta el bombazo: "Ya lo arreglamos, quedó JOYA… son 4 millones de pesos".

Te quedás con la boca abierta. "¿CUARTO MILLONES?", si el auto casi vale menos que eso. Protestás, te indignás, querés ver el detalle, pero el mecánico, con su cara de piedra, te dice: "Sin pagar, no te lo llevás". Y ahí es donde empieza el secuestro del siglo. Porque sí, aunque no tenga pasamontañas ni pida rescate en billetes chicos, lo que hace es ilegal.

Los mecánicos no son los dueños de tu auto

¿Y sabés por qué? Porque sin un presupuesto previo y firmado, el arreglo no tiene ningún valor legal. Sí, leíste bien. Sin presupuesto, no hay deuda, y sin deuda, no hay derecho a retención.

No importa que el mecánico se haga el ofendido y te diga que "ya lo hizo" o que "usó los mejores repuestos del universo". La Ley de Defensa del Consumidor (24.240, art. 21 y 22) es clara:

El prestador del servicio está obligado a darte un presupuesto antes de empezar.

Debe detallar qué va a hacer, cuánto cuesta la mano de obra, qué materiales usará y el tiempo estimado de reparación.

Si no lo hizo, la plata te la puede reclamar en sueños.

Así que, si te plantás firme y el tipo sigue con el "sin pagar no sale", la cosa cambia de un problema mecánico a un delito penal. Sí, retener el auto sin derecho es retención indebida y puede terminar con una denuncia penal en su contra.

Cómo salirte con la tuya (que en realidad es lo justo)

Pedile el presupuesto firmado. Si no te lo dio, te quiere estafar. Fin de la discusión. Decile que sin presupuesto previo, no tiene derecho a retener el auto. Mostrale el artículo 21 y 22 de la Ley 24.240 si se hace el desentendido. Si insiste, llamá a Defensa del Consumidor y/o a la policía. No es exagerado, es tu auto y te lo quieren retener ilegalmente. Si pagaste bajo presión, denunciá igual. No es legal que te cobren lo que quieran sin acuerdo previo.

Cambiemos eso, están acostumbrados a que nadie se queje

Algunos mecánicos que hacen estas maniobras lo hacen porque funciona. Porque el cliente, entre miedo y desesperación, paga lo que sea con tal de recuperar su auto. Pero si frenamos en seco y les recordamos la ley, pierden el poder de la trampa.

Así que la próxima vez que te quieran encajar una factura inflada sin avisarte antes, recordales: "Yo pagué por un servicio, no por un secuestro exprés".

¿Te pasó algo así? Compartilo, que algunos mecánicos chantas no trabajan en la oscuridad: trabajan en el silencio de los que no se animan a reclamar. ¡Y eso tiene que cambiar!