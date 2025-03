Ley de Tránsito: Argentina avanza, Mendoza mantiene el negocio de la política

Si alguien tenía la esperanza de que en Mendoza íbamos a ver algún tipo de beneficio con la reforma de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, ya puede olvidarse. El oficialismo local hizo lo que mejor sabe hacer: una avivada legal para que la caja política siga intacta. Porque si hay algo seguro en esta provincia es que el que paga es siempre el ciudadano, mientras que los vivos de siempre siguen recaudando.

¿Qué cambia con la reforma de la Ley Nacional de Tránsito?

A nivel nacional, la reforma de la Ley de Tránsito N° 24.449 introdujo cambios que buscan simplificar trámites y reducir costos para los conductores. Entre las modificaciones más destacadas:

Licencia Nacional de Conducir sin vencimiento y digitalizada a través de la app "Mi Argentina";

Eliminación de la obligatoriedad de pagar multas para renovar la licencia, salvo en casos específicos;

Mayor descentralización en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), permitiendo que más talleres privados y concesionarios oficiales puedan realizar la inspección.

Pero, como siempre, en Mendoza decidieron no adherir a lo que beneficia al ciudadano.

Licencia de Conducir: en Mendoza sí vence, porque la política lo decidió así

En la Nación hicieron la modificación para que la licencia de conducir sea digital y sin vencimiento, pero en Mendoza la historia es otra. No podían perderse el negocio redondo de cobrar renovaciones, así que a las apuradas hicieron una reforma local con el Decreto 242/2024, estableciendo que el carnet tenga una validez de 10 años para conductores menores de 65 años, 5 años para los que tengan entre 66 y 75, y 3 años para mayores de 75. Es decir, mientras en el país avanzan con una licencia que no caduca, acá nos siguen exprimiendo con vencimientos artificiales.

¿El argumento? "Seguridad vial". La realidad es que los municipios no quieren perder la recaudación por las renovaciones. Cada renovación implica más dinero para la caja política y más trabas para el ciudadano que, con suerte, solo tendrá que perder tiempo en una cola interminable para que le den su nuevo carnet.

Y ahí no termina la trampa. En Mendoza sigue vigente el embudo legal de las multas de tránsito: no podés renovar tu licencia si tenés multas impagas. Suena lógico, hasta que uno se entera de que muchas de esas multas ya fueron pagadas, están prescriptas o ni siquiera fueron legalmente notificadas. Especialmente las fotomultas, esas sanciones que aparecen mágicamente en el sistema sin que nadie haya firmado la notificación. Pero claro, reclamar es una odisea burocrática interminable y la mayoría termina pagando para no perder más tiempo.

La RTO: un monopolio a dedo para que los costos sigan altos

Otro cambio que tampoco va a regir en Mendoza es la posibilidad de que cualquier taller mecánico, concesionario oficial o centro de servicio que cumpla los requisitos pueda hacer la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). En la Nación se implementó este cambio con la modificación del artículo 22 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, buscando que el trámite sea más accesible y bajen los costos, pero en nuestra provincia no adhirieron. ¿Por qué? Porque acá la RTO es un negocio exclusivo de pocas empresas habilitadas a dedo.

Mientras en otras jurisdicciones se abre el juego y se permite la libre competencia, en Mendoza la RTO sigue en manos de los mismos de siempre, con requisitos imposibles para que solo unos pocos "afortunados" puedan operar. Un negocio millonario que perjudica directamente a los conductores, quienes no tienen otra opción que pagar tarifas elevadas en los pocos talleres habilitados. Más demanda, menos oferta, y el precio sigue subiendo. Así funciona en Mendoza.

La política se queda con la plata, el ciudadano con los problemas

Si alguien esperaba que con la reforma de la Ley de Tránsito Mendoza diera un paso hacia la modernización y la reducción de costos para los ciudadanos, puede olvidarse. Aquí se sigue privilegiando el negocio de la política y de sus socios, con licencias que vencen solo para que sigan cobrándonos, con multas que aparecen y desaparecen según convenga, y con una RTO que sigue en manos de los mismos de siempre para que los costos no bajen.

Mendoza no adhiere a lo que le conviene al ciudadano, solo a lo que le conviene a la caja política. Mientras tanto, el conductor sigue pagando.