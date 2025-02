Le arruinaron el auto en un taller de Mendoza pero una simple carta lo salvó

Llevar el auto al mecánico puede convertirse en una verdadera ruleta rusa. Te dicen que arreglan un problema, pero al poco tiempo el auto vuelve a fallar. Te cobran fortuna por cambiar una pieza y, cuando menos lo esperás, el repuesto deja de funcionar. ¿Te suena?

Bueno, lo que pocos saben es que la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) protege a los usuarios y obliga a los talleres a garantizar sus trabajos. En otras palabras: si el arreglo salió mal, el mecánico se tiene que hacer cargo sin cobrarte un peso más.

Casos reales sucedidos en talleres de Mendoza

El caso de Juan y el embrague que nunca quedó bien: Juan llevó su auto a un taller porque el embrague estaba fallando. Le dijeron que lo cambiaban por $200.000 y que quedaba como nuevo. A los pocos días, el pedal empezó a fallar de nuevo. Volvió al taller y le dijeron que seguramente era "otro problema" y que tenía que pagar una revisión extra. Error: la garantía cubre la reparación y cualquier desperfecto derivado de un mal trabajo. Juan reclamó y, tras amenazar con ir a Defensa del Consumidor, le hicieron la reparación sin costo.

María y la batería "nueva" que duró dos meses: María pagó una batería nueva para su auto con la promesa de que tenía un año de garantía. A los dos meses, el auto no arrancaba. Fue al mecánico y le dijeron que seguro era culpa del alternador y que la batería no tenía garantía. Mentira: los repuestos nuevos tienen una garantía mínima de seis meses y, si el mecánico vendió e instaló la pieza, también es responsable junto con el proveedor. María presentó la factura y logró que le cambiaran la batería sin pagar extra.

Roberto y el repuesto usado sin garantía: a Roberto le cambiaron un amortiguador usado y a la semana escuchó ruidos extraños. Volvió al taller y le dijeron que los repuestos usados “no tienen garantía”. Falso: la ley establece que los repuestos usados tienen una garantía mínima de tres meses. Después de insistir y mostrarle al mecánico la normativa, lograron que le cambiaran el amortiguador sin costo.

¿Qué garantía tienen las reparaciones mecánicas?

Toda reparación debe tener una garantía mínima de 30 días desde la entrega del auto .

. Si el arreglo quedó mal hecho o el problema vuelve a aparecer, el mecánico debe solucionarlo sin costo .

. No importa la excusa que te den: si el taller no cumple con la garantía, está violando la ley.

¿Qué garantía tienen los repuestos?

Si el repuesto es nuevo, debe tener una garantía de seis meses.

Si es usado, la garantía mínima es de tres meses .

. Si el mecánico te vendió e instaló la pieza, él también es responsable de la garantía, junto con el fabricante.

No pueden meterte la excusa de que la pieza no tiene garantía: la ley dice lo contrario.

Guardá la factura y cualquier papel donde indiquen la garantía del repuesto.

¿Cómo evitar que te tomen por tonto y que ingreses a la ruleta rusa?

Pedí siempre factura o recibo con los detalles de la reparación y los repuestos usados.

El comprobante debe incluir: datos del taller, piezas instaladas y fecha del trabajo.

Si el arreglo o la pieza fallan dentro del período de garantía, exigí que lo solucionen sin costo.

Si el mecánico se niega, podés reclamar ante Defensa del Consumidor o iniciar una acción legal.

En caso de incumplimiento, podés exigir:

Reparación gratuita.

Devolución del dinero.

Indemnización por daños y perjuicios.

Modelo de Reclamo

Este es el modelo de reclamo que tenés que presentar mediante estos métodos:

Correo electrónico oficial.

Por carta documento.

Por nota en el libro de quejas con foto de respaldo.

-------------

Al Proveedor (poner razón social de la fábrica, importador, distribuidor y/o vendedor)

xxxxxxxxxxxx

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx, localidad: xxx , Provincia de xxxx, Teléfono Nº xxx, constituyendo domicilio electrónico en xxxxxxxx@xxxxx, se presenta ante Uds., a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos:

Que habiendo dejado en reparación mi automotor Marca: xxxxx, Modelo:xxxxx chapa patente: xxxxxxxx, en fecha xx/xx/20xx observe que tenía la reparación, partes y repuestos cambiados tinen los siguientes defectos o vicios que detallo a continuación xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por lo que solicito que se cumpla con la garantía prevista en la Ley de Defensa del Consumidor.

Prueba:

Documental: agregar copia de factura, recibo o comprobante que se tenga de la operación .

Petición:

1. Solicito que cese la infracción, proveyendo que se me garantice la reparación adecuada, reemplazo de las partes y repuestos defectuosos, conforme al art. 11, 12, siguientes y concordantes de la Ley 24.240 L.D.C. y concordantes del DECRETO 1798/94., y de no resultarme satisfactoria a mi elección me reservo el derecho concedido en el artículo 17 de la misma normativa de: solicitar las partes y repuestos comprados nuevos o que se me restituya el precio pagado o quedarme con las partes y repuestos dañados, con una quita proporcional del precio pagado por el estado dañado que se encuentra.

2. Daño Directo, dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo se indemnice con el máximo valor dispuesto por el art. 40 Bis. Ley 24.240 caso contrario iniciare los reclamos administrativos y judiciales correspondientes.

3. Sanciones: dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo le sea aplicada la multa prevista en el art. 47 inc. B), Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere, en su máxima graduación, por el carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones atento la posición en el mercado (conf. art. 49 de la ley 24.240)

Firma:

xxxxxxxx



*Muchos mecánicos y talleres creen que pueden lavarse las manos cuando algo sale mal, pero la ley es clara: tenés derechos y podés hacerlos valer. La próxima vez que lleves tu auto, pedí presupuesto por escrito, por whatsapp o correo electrónico, factura y exigí garantía. Si algo falla y el taller te quiere cobrar de nuevo, que no te chamuyen: que se hagan cargo.