Cómo reclamar la devolución inmediata y total de un plan de ahorro caído

¿Sabías que si fuiste un ahorrista y participaste alguna vez en un plan de ahorro para adquirir un 0KM y que por diferentes razones no pudiste terminar de pagarlo, podes pedir la restitución de lo invertido?

Es importante aclarar que esta opción es solo para los ahorristas que cumplan con las siguientes condiciones:

Dejaste de pagar las cuotas correspondientes al plan.

No fuiste adjudicado a ninguna unidad.

La administradora del plan te envía una carta documento.

En dicha carta documento, la Administradora te informa que la deuda que tiene con vos es prácticamente nula y que no existen los fondos disponibles para liquidar y que oportunamente, en caso de existir los mismos, lo comunicarán en una nueva liquidación.

Es esto lo que no tenes que aceptar y pedir inmediatamente la devolución del dinero invertido en el plan de ahorro caído debido a que la Administradora no cumplió con su obligación de realizar gestiones necesarias para el recupero de las cuotas adeudadas por los suscriptores adjudicados o en mora.

Cómo reclamar la devolución de los ahorros

A continuación, te adjuntamos un modelo de carta documento la cual tenés que completar con los datos correspondientes al plan y enviárselo a la administradora para comenzar el trámite de devolución de tu dinero invertido. (no te olvides de completar con los datos correspondientes a tu plan como también así a tu dinero invertido). El método de envío te recomiendo que lo hagas por carta documento o por correo electrónico oficial.

A quién reclamo: a la administradora del plan de ahorro que figura en el contrato suscripto o la factura, especificando claramente los datos del grupo que pertenece.

-------------

A LA ADMINISTRADORA DEL PLAN DE AHORRO…………..

JUAN PEREZ, DNI Nº xxxxxxxx, con domicilio en xxx y electrónico xxx@xxx.xxx, localidad: xxx , Provincia de xxxx, Teléfono Nº xxx, plan – Grupo Nº xxx Orden Nº xxx, se presenta ante Uds., dado que la finalización anticipada ha sido comunicada mediante la notificación fechada el [Fecha de Notificación], en la que se detalla la liquidación del plan en virtud de la Resolución 8/15 de la IGJ.

Habiendo analizado dicha comunicación, manifiesto mi disconformidad con la falta de devolución inmediata y total del haber de ahorro, y requiero que se cumpla estrictamente con las disposiciones de los apartados 25.3.2, 25.3.5 y 25.3.7 de la normativa mencionada, que establecen:

Apartado 25.3.2:

La devolución de los haberes de ahorro debe efectuarse inmediatamente y de forma proporcional a los fondos disponibles en el grupo.

Apartado 25.3.5:

Es obligación de la administradora realizar las gestiones necesarias para el recupero de las cuotas adeudadas por los suscriptores adjudicados o en mora, garantizando así la disponibilidad de fondos para cumplir con los pagos a los renunciantes o rescindidos.

Apartado 25.3.7:

Las devoluciones deben efectuarse sin dilaciones indebidas, dado que la falta de recupero de fondos no exime a la administradora de su responsabilidad de realizar los pagos correspondientes.

En virtud de lo anterior, considero que no se han realizado las acciones necesarias para recuperar las cuotas adeudadas por los suscriptores en mora, tal como lo exige la normativa aplicable. Por tanto, exijo la devolución total e inmediata de mi haber de ahorro, cuyo monto asciende a [Monto Adeudado], tal como consta en los registros del grupo.

Prueba:

Adjunto copia de la notificación de liquidación y los comprobantes de pago correspondientes.

Reclamo y Plazo:

Solicito que la devolución del haber de ahorro sea efectuada en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de la presente. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, me veré en la obligación de iniciar las acciones legales correspondientes, incluyendo una denuncia ante Defensa del Consumidor, además de considerar acciones judiciales por incumplimiento contractual.

Sanciones: Dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo le sea aplicada la multa prevista en el art. 47 inc. B), Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere, en su máxima graduación, por el el carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones atento la posición en el mercado (conf. art. 49 de la ley 24.240) en el Organismo Gubernamental de Defensa al Consumidor, y las correspondientes a la Inspección General de Justicia conforme la Resolución General 26/2004.

Firma: xxx