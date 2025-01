Enargas obliga a las distribuidoras de gas a entregar facturas en papel

Tras analizar los problemas más frecuentes que enfrentan los usuarios de servicios públicos, Enargas identificó un abuso recurrente: la imposición de la facturación electrónica sin consentimiento. Como resultado, emitió la Resolución 17/2025 que ordena que las distribuidoras de gas deben priorizar el envío de facturas en papel como medio principal, permitiendo el formato digital solo si el usuario lo acepte expresamente y dejando constancia de esa aceptación para evitar sanciones. Esta misma normativa rige por la Ley de Defensa del Consumidor en los servicios de Electricidad y Agua, te dejo al final un modelo para que reclames.

Una medida para proteger a los más vulnerables

La Resolución 17/2025 y su Anexo I establecen que las empresas de servicios públicos están obligadas a garantizar el envío de facturas físicas por correo postal. Esta disposición busca terminar con la práctica de imponer la facturación electrónica sin consentimiento, una modalidad que afecta especialmente a:

Personas mayores:

Zonas sin conectividad: en localidades rurales o con baja calidad de internet, la facturación electrónica es inaccesible.

en localidades rurales o con baja calidad de internet, la facturación electrónica es inaccesible. Usuarios con dispositivos básicos: aquellos que solo tienen celulares con capacidad limitada no pueden almacenar ni gestionar estos documentos adecuadamente.

Lo que exige la normativa

La obligación de entregar facturas en formato papel en el domicilio del usuario no es una novedad. Ya estaba contemplada para todos los servicios públicos en los artículos 4, 29, 37 y concordantes de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Estas disposiciones garantizan que los usuarios reciban información clara, veraz y accesible. La Resolución 17/2025 refuerza esta obligación al exigir que las empresas prioricen la facturación en papel como estándar y solo implementen el formato digital con el consentimiento expreso del usuario.

La normativa establece claramente:

Facturación en papel como estándar: las empresas deben enviar las facturas físicas a todos los usuarios, salvo que estos opten de forma voluntaria por la modalidad electrónica. Consentimiento expreso y trazabilidad: las distribuidoras deben guardar constancia de que el usuario eligió la facturación electrónica y asegurarse de que este cambio pueda revertirse en cualquier momento. Sanciones por incumplimiento: las empresas que no cumplan con estas disposiciones enfrentarán sanciones administrativas y legales.

Estas medidas no solo buscan proteger a los consumidores, sino también garantizar la transparencia y el acceso igualitario a la información.

Un abuso común disfrazado de eficiencia

Durante años, las distribuidoras han utilizado la facturación electrónica como un argumento de sostenibilidad y eficiencia, pero la realidad es que esta práctica reduce costos operativos a costa de los usuarios. Cada factura física que no se envía representa un ahorro para las empresas, pero un costo adicional para los usuarios que deben buscar alternativas para gestionar sus pagos.

Por ejemplo, muchas personas se enfrentan a cargos por pagos fuera de término debido a que no reciben sus facturas en tiempo y forma, o incluso a cortes de suministro injustificados que afectan directamente su bolsillo.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

Si te han impuesto la facturación electrónica sin tu consentimiento, tenés derecho a reclamar. Aquí te dejo una guía práctica:

Puede realizar el reclamo:

Por Teléfono: pidiendo el número de reclamo.

Carta Documento: conservando copia y recepción.

Por Nota Firmada: conservando su constancia de recepción.

Por Redes Sociales (Whatsapp, Messenger, X) pidiendo número de reclamo y captura de pantalla.

Por Denuncia Libro de Reclamos: sacando foto digital.

----------------------------------

RECLAMO A LA DISTRIBUIDORA

A LA EMPRESA (AGUA, ELECTRICIDAD, o GAS su razón social):

Yo, JUAN PEREZ, DNI Nº , con domicilio en ___, localidad: __, Provincia de __, Teléfono Nº __, cliente Nº __, me presento ante ustedes para reclamar lo siguiente:

Hechos:

Por este acto reclamo el NO ENVÍO de la respectiva factura por su servicio a mi domicilio. Esto no cumple con lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor, el reglamento de servicio y el contrato comercial con la empresa. Esta situación me ocasiona graves perjuicios para la planificación de la economía de mi hogar, cobrándome cargos por pagar fuera de término, y/o procediendo indebidamente al corte del suministro y retiro del medidor, incumpliendo la ley, dado que no dispongo de la tecnología adecuada para recepcionar correos electrónicos, descargar y archivar la facturación que se me envía.

Además, declaro que nunca he solicitado ni aceptado el envío de factura electrónica ni he constituido un domicilio electrónico a ese efecto, y le informo que es usted que debe guardar dicha constancia “si dice que existe mi aceptación de dicha elección” para garantizar la trazabilidad del proceso. Por lo tanto, solicito que me sigan enviando la factura o resumen en soporte físico (EN PAPEL) por correo postal a mi domicilio mencionado anteriormente, dando estricto cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 de la C.N., los artículos 4, 29, 37 y ccs de la Ley 24.240, Resolución 17/2025 y su Anexo I y el reglamento del servicio de la empresa.

Prueba:

Los proveedores deberán acompañar toda la documentación que obre en su poder y que sea necesaria y suficiente para resolver la cuestión planteada (art. 53 LDC).

Petición:

Por lo expuesto, solicito:

Que se proceda a enviarme la factura (o resumen) en tiempo y forma, 10 días antes del vencimiento, en soporte físico (papel) a mi domicilio postal, sin costo adicional alguno.

Que se abstenga de cargarme intereses o cualquier otro costo o cargo, ya que la información debe ser proporcionada en forma GRATUITA.

En caso de no reconocer mi solicitud injustificadamente y cobrarme dichos importes, me reservo el derecho de recurrir al ente gubernamental de Defensa del Consumidor, al Ente Regulador de o la vía judicial, solicitando la restitución de lo cobrado indebidamente, el daño directo y sanciones por las infracciones cometidas. Será nula cualquier cláusula que pretenda disminuir o anular este derecho.

Daño Directo: Dado el menoscabo sufrido, solicito se me indemnice con el máximo valor dispuesto por el art. 40 Bis. Ley 24.240.

Firma: xxx

----------------------------------

Conclusión: la tecnología al servicio de los derechos, no de los abusos

El envío de facturas electrónicas puede ser una herramienta útil, pero solo si se utiliza con respeto hacia los derechos de los consumidores. La Resolución 17/2025 busca garantizar que ningún usuario sea obligado a adoptar una modalidad que no eligió y que se priorice el acceso universal a la información.

Como consumidores, tenemos el poder de exigir que estas normativas se cumplan. Reclamar no es solo un acto de defensa personal, sino una forma de construir un sistema más justo y equitativo para todos. La dignidad no se negocia, y el papel sigue siendo, para muchos, un derecho esencial.