Ola de calor: cómo reclamar daños en tu hogar por cortes eléctricos

Mendoza y el país, durante varios días, estará ante los efectos de una gran ola de calor que se extenderá según informes meteorológicos, hasta el domingo. Las máximas superarán los 35 grados en algunas localidades y, como ya sabemos, los cortes eléctricos repentinos aparecen, dejando secuelas y, muchas veces, daños irreparables en tus electrodomésticos como heladeras, televisores, microondas y todo aquello que hace a tu vida cotidiana más simple.

Lo que muchos no saben es que, debido a la grave y demorada interrupción del servicio eléctrico, a causa de acontecimientos climáticos normales a la época o cortes a causa de fallas de los sistemas de producción, transporte o distribución eléctrica de las empresas prestatarias, se puede reclamar la devolución del dinero por el servicio no prestado y la indemnización por los daños producidos.

Es obligación de la distribuidora tener un sistema ininterrumpido y que el servicio público que no se presta no se cobre y si daña, por el corte o la prestación defectuosa debe responder".

La distribuidora no puede deslindar su responsabilidad como prestataria con fundamento en que el defecto de la prestación se originó en el transporte o producción eléctrica y no puede oponer en este caso tampoco caso fortuito o fuerza mayor para eximirse de la responsabilidad que le compete frente al usuario.

Formas de realizar el reclamo ante la empresa distribuidora eléctrica

Por teléfono: pidiendo el número de reclamo.

Por internet: también anotando el número de reclamo.

Por carta documento.

Por nota firmada solicitando su constancia de recepción.

Por correo electrónico oficial.

Guía para copiar y enviar a la empresa de distribuidora eléctrica

A LA EMPRESA DE

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA (poner nombre de la empresa)

S—–/—–D:

JUAN PEREZ, DNI Nº xxx, con domicilio en: xxxx, localidad: xxx, Provincia de: xxxx, Teléfono Nº xxx, Email xxx@xxxxx, Usuario Nº: XXXX , se presenta ante Uds., a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos:

Que vengo a reclamar el pago por el servicio no prestado y la indemnización por el corte del servicio eléctrico y los daños causados por los desperfectos en el suministro eléctrico, que ha dañado bienes de mi patrimonio.

El hecho se produjo en xx/xx/2024, a la hora: xx hs y duró hasta xxxx, este tiempo de interrupción del servicio eléctrico no debe ser cobrado y debe devolverse, además de los siguientes daños:

Detallo a continuación:

Artefacto Monto Concepto

(marca / modelo / característica) (Monto) (reposición / reparación)

1)…………………………………………………………………. $……………………

2)…………………………………………………………………. $……………………

Otros daños (pérdida de alimentos, gastos extras por falta de artefactos, etc):

1)…………………………………………………………………. $……………………

2)…………………………………………………………………. $……………………

Indemnización:

Que a causa del desperfecto en el suministro eléctrico se provocaron graves daños en mis actividades personales, laborales y comerciales, repercutiendo igualmente en todos los usuarios de ese domicilio, todo agravado por la falta intencional de información adecuada y advertencia, para tomar debida previsión y atenuar los daños, por lo que solicito se me indemnice por las pérdidas sufridas y agravio moral con la suma de:

$ ________ ( Pesos _____________________).

Prueba:

Que mis dichos se encuentran avalados por sus registros que esta obligado a mantener y aportar y reclamos que se han mantenido en la vigencia de nuestra relación y cuya obligación es mantener y aportar (art. 53 LDC).

Adjunto copias de presupuestos, facturas, fotografías, tickets, recibos, y todo el material incluso testigos, que sirva para poder acreditar los daños que reclamo.

Derecho:

Lo mismo surge de las disposiciones del: art. 42 de la C.N., el art. 5. 8 bis, 25 y concordantes de la Ley 24.240 y art. 3 inc. e) del Reglamento de Suministro y en los arts. 56 inc. s), 63 inc. g), 72 y conc. de la Ley Nº 24065 y concordantes en las legislaciones provinciales de corresponder.

Petición:

Por lo expuesto solicito:

1. Proceda a no cobrar el servicio eléctrico no prestado por la interrupción denunciada y que es de público conocimiento y de forma inmediata reparé los daños que me ha causado, su obrar negligente y culpable, abonando la suma de $ ________ ( Pesos _____________________), que surge de la suma de cada ítem que he detallado. Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan.

2. Daño Directo, dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo se indemnice con el máximo valor dispuesto por el art. 40 Bis. Ley 24.240 en el Organismo Gubernamental de Defensa al Consumidor.

3. Sanciones: dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo le sea aplicada la multa prevista en el art. 47 inc. B), Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere, en su máxima graduación, por él carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones atento la posición en el mercado (conf. art. 49 de la ley 24.240) en el Organismo Gubernamental de Defensa al Consumidor y el EPRE.

Firma: xxxxx