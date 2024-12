Le robaron en una playa de estacionamiento, utilizó esta recomendación y recuperó todo

En épocas de fiestas de fin de año, como así también en las vacaciones, es frecuente que utilicemos nuestros vehículos para ir de compras a centros comerciales utilizando sus playas de estacionamiento y, aunque no lo creas, frecuentemente nos encontramos con daños en nuestros vehículos o bien robos con rotura de ventanillas o forzado de cerraduras.

Un mal momento del cual no sabemos a quién culpar, ya que los dueños de la playa de estacionamiento no se hacen responsables señalando sus carteles y vos, el consumidor perjudicado, no sabés qué rumbo tomar ya que vas a tener problemas también para reclamarle a tu propio seguro.

Entonces, ¿qué hacemos? Por empezar, muchos no saben, pero los carteles de las playas de estacionamiento que dicen "No nos hacemos responsables por robos" no los eximen de responsabilidad alguna y tienen que responder. Como consumidores, tenemos derechos claros para protegernos en estas situaciones, y es importante saber cómo hacerlos valer.

El robo en una playa de Mendoza

El robo que te voy a contar a continuación tuvo lugar en julio 2023 en una playa ubicada en el centro de Mendoza. El usuario dejó su vehículo optando por una playa de estacionamiento por la seguridad que la misma conlleva frente a la posibilidad de dejarlo estacionado en la vía pública.

Pasadas unas horas, se encuentra con el vehículo violentado en la cerradura del baúl, por donde le sustrajeron su computadora personal de trabajo, cargadores, papeles importantes varios y una mochila. Al consultarle al dueño del estacionamiento, encontró resistencia y la excusa de que la playa no se hacía cargo del daño causado a su vehículo ni tampoco de los elementos sustraídos.

El usuario, al darse cuenta que la parte posterior del vehículo daba hacia la calle pública, intentó buscar personas que hayan visto el hecho encontrando a una persona que amablemente se ofrece a ser testigo del robo ya que este último se encontraba esperando el transporte público con destino a su hogar.

El consumidor damnificado me escribe por WhatsApp comentándome la situación y decido adjuntarle una guía que he realizado para reclamar estos casos y poder reclamar los elementos sustraídos y daños en cuestión. Luego de varias instancias, la historia tuvo final feliz ya que el usuario presentó testigo, pruebas contundentes y una guía completa y detallada la cual adjunto en la nota.

Recomendaciones al ingresar a una playa de estacionamiento

Al ingresar a la playa de estacionamiento, solicitar y conservar el ticket del turno o constancia de acceso al lugar.

Usar los servicios de playas habilitadas, no así espacios circunstancialmente disponibles para tal finalidad, donde no habrá responsables de la adecuada conservación de los bienes.

En caso de haberse producido un daño en el vehículo o el robo del mismo, deberá formalizarse la denuncia policial, junto con el registro del hecho en el libro de quejas de la playa de estacionamiento .

. Buscar pruebas como cámaras de seguridad (solicitar por carta documento o correo electrónico oficial que se guarden los videos de seguridad, sino lo hacen será una presunción de culpa) y testigos (nombre, dni y domicilio).

(solicitar por carta documento o correo electrónico oficial que se guarden los videos de seguridad, sino lo hacen será una presunción de culpa) y (nombre, dni y domicilio). Si hubiera ocurrido el robo de elementos del interior del vehículo, en estacionamiento pago, el consumidor deberá aportar para una denuncia la evidencia de tales objetos (factura reciente de compra u otra que permita corroborar esa situación).

(factura reciente de compra u otra que permita corroborar esa situación). Los hipermercados, centros comerciales, shoppings y otros tipos de locales comerciales que se promocionan con estacionamiento, deben responsabilizarse en caso de robo, hurto o incendio. Si las personas no han realizado una compra, testigos o cámaras de seguridad deberán acreditar la existencia del vehículo en el estacionamiento.

Formulario de reclamo para robos en playas de estacionamiento

Al Proveedor:

(Poner razón social del comercio – empresa – gobierno)

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxx, localidad: xxx, Provincia de xxxx, Teléfono Nº xxx, con domicilio electrónico en xxx@xxx, se presenta ante Uds., a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos:

Que en fecha xx/xx/xxxx, siendo las xx: xx, sufrí el siguiente daño: xxxx.

(Especificar los daños y determinarlos en su extensión y cuantía, por ejemplo, "robo de vehículo marca xxx modelo xxx, o robo de objetos personales por un valor de $xxx dentro del estacionamiento del establecimiento ubicado en xxx").

Derecho Aplicable:

La existencia del daño resulta de la falta de seguridad proporcionada por el establecimiento en su playa de estacionamiento, lo cual lo hace responsable en virtud del artículo 42 de la Constitución Nacional, los artículos 5, 6 y 19 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, , las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, y la Resolución provincial de Mendoza 26/2015 que regula la prestación de los servicios de guarda y/o custodia de vehículos en forma gratuita u onerosa.

Prueba:

Que mis dichos se encuentran avalados por sus registros que está obligado a mantener y aportar, así como por la documentación adjunta.

Adjunto prueba de mis dichos: xxx.

(Agregar toda la documentación que sirva como prueba de la determinación de los daños y su cuantía, por ejemplo, denuncias policiales, facturas de compra del vehículo u objetos robados, fotos del estacionamiento, testigos, etc.)

Petición:

Solicito que en forma inmediata y urgente se reparen los daños causados que ascienden al monto de $xxx (Pesos en letras), todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan.

Daño Directo, dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado, solicitaré en caso de rechazo se indemnice con el máximo valor dispuesto por la normativa vigente en el Organismo Gubernamental de Defensa al Consumidor.

Sanciones:

Dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado, solicitaré en caso de rechazo le sea aplicada la multa prevista en la Ley de Defensa del Consumidor y/o cualquier otra sanción que correspondiere, en su máxima graduación, por el carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones atento la posición en el mercado en el Organismo Gubernamental de Defensa al Consumidor o la vía judicial.

Firma:

xxx

Espero que este formulario sea útil para cualquier situación que te pueda tocar en una playa de estacionamiento y no te olvides compartirlo con tus amigos.