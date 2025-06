Cómo usar un ingrediente te casa para ahuyentar a tu gato de las plantas

Para aplicar este método no hace falta hacer mezclas raras ni gastar dinero. Simplemente se colocan trozos de cáscara fresca alrededor del borde de la maceta o sobre la tierra, formando una especie de barrera natural. A medida que se van secando, se pueden ir renovando cada pocos días.

Este truco no solo ahuyenta a los gatos, también perfuma levemente el ambiente y no daña las plantas. Además, es completamente seguro: no se usan químicos ni productos que puedan resultar tóxicos ni para las mascotas ni para las plantas del hogar.