Boxeo: el brutal nocaut de un pupilo de Pablo Chacón que se "candidatea" para el mejor del año

El invicto "King Kong" González resolvió el combate con una violenta combinación tras haber enviado a la lona a González segundos antes. Cuatro de sus cinco triunfos fueron por la vía rápida.

Edilberto "King Kong" Fernández alcanzó su quinta victoria profesional tras un impactante nocaut a Franco González, al minuto del tercer asalto de un combate pactado a 6, en la cartelera que se desarrolló en el Club Atlético Florentino Ameghino de Villa María, Córdoba.

Así fue el brutal KO de "King Kong" Fernández Edilberto Fernández derrotó por KO a Franco González Edilberto Fernández derrotó por KO a Franco González Instantes antes del desenlace, González ya había visitado la lona tras una potente ofensiva de "King Kong" Fernández. El árbitro le dio el pase para continuar, pero en la siguiente acción, el pupilo de Pablo Chacón cerró el combate con una combinación precisa y potente: un cross de izquierda seguido de un directo de derecha que impactaron de lleno, dejando sin reacción a su rival.

El cordobés de Bell Ville, que entrena en Las Heras bajo las órdenes del excampeón del mundo, mantiene su invicto con un récord de 5-0, con cuatro definiciones antes del límite.