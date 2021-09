Premios Emmy: "The Crown", "Ted Lasso" y los otros ganadores de la edición de 2021

Las estrellas de la pantalla chica se reunieron este domingo para la edición 73° de los premios Emmy, que se entregaron este domingo en Los Ángeles y que acabaron con polémica después de que todos los premios de interpretación fueran para actores blancos.

El drama de Netflix The Crown y la comedia de Apple Ted Lasso fueron las producciones que se llevaron más galardones. La primera recibió siete Emmy, incluido el de mejor serie dramática, y Ted Lasso ganó cuatro, contando el de mejor serie cómica.

Las victorias de The Crown incluyeron el reconocimiento de la actuación de Gillian Anderson (quien interpretó a Margaret Thatcher), Tobias Menzies (El duque de Edimburgo), Olivia Colman (Reina Isabel II) y Josh O'Connor (Príncipe Carlos).

"Quiero dedicar este premio a una mujer que fue mi mánager durante 20 años, Connie Freiberg, que creyó en mí cuando nadie más lo hacía, y que creyó que tenía talento cuando yo no creía que tuviera talento", dijo Anderson al recibir su premio.

REUTERS. Olivia Colman, actriz de "The Crown".

GETTY IMAGES. Josh O'Connor se llevó el Emmy por interpretar al príncipe Carlos en The Crown.

Poco después, en su discurso de agradecimiento, Colman dijo: "Qué hermoso final para el viaje más extraordinario con esta hermosa familia".

"Me encantó cada segundo y no puedo esperar a ver qué sucede a continuación", señaló también.

Emocionada, agregó: "Ojalá mi papá estuviera aquí para ver esto. Perdí a mi papá durante el covid-19, y le hubiera encantado todo esto".

REUTERS. Jessica Hobbs, ganadora del Emmy a Mejor dirección de serie dramática, por "The Crown".

La serie también recibió premios de dirección, para Jessica Hobbs, y guion, para Peter Morgan.

Hobbs agradeció a otras directoras y a su madre. Menzies no estuvo presente para recoger su premio.

Por el lado de Ted Lasso, Jason Sudeikis ganó el premio a mejor actor principal de comedia.

"Este programa trata sobre la familia, se trata de mentores y maestros, se trata de compañeros de equipo", dijo Sudeikis al recibir el galardón. "Y no estaría aquí sin esas tres cosas en mi vida".

Sus coprotagonistas británicos, Hannah Waddingham y Brett Goldstein, ganaron el premio a mejor actriz y actor de reparto respectivamente.

Waddingham, una exitosa actriz de teatro, pidió que se les dieran papeles televisivos a más estrellas de teatro durante su discurso de aceptación.

"Por favor, danos una oportunidad porque no te defraudaremos", dijo a la audiencia.

Ted Lasso, que se emitió por primera vez en Apple TV en 2020, cuenta la historia de un entrenador de fútbol que se muda de Estados Unidos a Reino Unido para entrenar a un equipo de primera división ficticio.

REUTERS. Reparto de "Ted Lasso", serie que se llevó cuatro Emmy.

Las siguientes en número de premios fueron la miniserie Mare Of Easttown y la serie cómica Hacks.

Kate Winslet ganó el Emmy como actriz principal en una miniserie o película por Mare Of Easttown.

"Quiero reconocer ante mis compañeros nominados en esta década que se trata sobre mujeres apoyándose mutuamente. Las apoyo, las saludo, estoy orgullosa de todos ustedes", dijo Winslet en su acto de agradecimiento.

REUTERS. Kate Winslet ganó un Emmy por su actuación en "Mare Of Easttown".

En el drama criminal de HBO, la actriz interpreta a una detective de la policía que investiga el asesinato de una niña en una comunidad de clase trabajadora en Pensilvania.

"Mare of Easttown fue un momento cultural, unió a la gente y les dio algo de qué hablar además de la pandemia, y quiero agradecer a todos por ver nuestro programa", dijo Winslet.

Rindiendo homenaje al creador Brad Ingelsby, agregó: "Creaste una madre de mediana edad, imperfecta, defectuosa, y nos hiciste sentir a todos validados".

REUTERS. Evan Peters y Julianne Nicholson, ganadores del Emmy a mejores actor y actriz de reparto en una miniserie o película, por "Mare Of Easttown".

Sus coprotagonistas Evan Peters y Julianne Nicholson también ganaron un Emmy cada uno como actor y actriz de reparto.

En cuanto a Hacks, Jean Smart ganó el Emmy como actriz principal en una serie cómica.

Ceremonia presencial

La ceremonia 73° de los Emmy se produjo después de un año de aumento de la visualización de televisión debido a las restricciones en todo el mundo por la pandemia de covid-19.

Cedric the Entertainer fue el anfitrión del evento presencial.

REUTERS. Cedric the Entertainer

En 2020, el comediante y presentador de televisión Jimmy Kimmel dirigió una ceremonia en gran parte virtual en medio de las restricciones del coronavirus.

Al finalizar la ceremonia el hashtag #EmmysSoWhite (Emmys tan blancos) se disparó en Twitter, ya que los 12 premios de interpretación fueron para actores blancos, pese a que el 44% de los nominados no lo eran.

Esta es la lista completa de ganadores de los premios:

Actriz de reparto en una serie cómica: Hannah Waddingham - Ted Lasso

Actor de reparto en una serie cómica: Brett Goldstein - Ted Lasso

Actriz de reparto en una miniserie o película: Julianne Nicholson - Mare Of Easttown

Actor de reparto en una miniserie o película: Evan Peters - Mare Of Easttown

Guión de serie dramática: Peter Morgan - The Crown

Dirección de serie dramática: Jessica Hobbs - The Crown (War)

Actriz de reparto en una serie dramática: Gillian Anderson - The Crown

Actor de reparto en una serie dramática: Tobias Menzies - The Crown

Guion de programa de variedades: Last week tonight, con John Oliver

Programa de conversación de variedades: Last week tonight, con John Oliver

Programa de variedades con sketches: Saturday Night Live

Guión de serie cómica: Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks

Dirección de serie cómica: Lucia Aniello - Hacks

Actriz principal en una serie cómica: Jean Smart - Hacks

Actor principal en una serie cómica: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Programa de competición: RuPaul's Drag Race

Dirección de miniserie: Scott Frank - Gambito de dama

Guión de miniserie, película o drama: Michaela Coel - I May Destroy You

Actriz principal en una miniserie o película: Kate Winslet - Mare Of Easttown

Actor principal en una miniserie o película: Ewan McGregor - Halston

Actriz principal en una serie dramática: Olivia Colman - The Crown

Actor principal en una serie dramática: Josh O'Connor - The Crown

Especial de variedades en vivo: Stephen Colbert - Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back America Great Again Better

Especial de variedades pregrabado: Hamilton

Serie cómica: Ted Lasso

Serie dramática: The Crown

Miniserie o serie de antología: Gambito de dama