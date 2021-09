Abba: por qué la banda sueca no pasa de moda

¡Madre mía! Aquí vamos de nuevo... Abba acaba de lanzar nuevas canciones, y su regreso no es emocionante solo para aquellos que son fanáticos de la banda sueca desde hace 40 años.

"Abba salvó el 2021", "Me salvaste la vida", "ESTOY LLORANDO DE FELICIDAD AHORA MISMO".

Esos son solo algunos de los comentarios publicados como reacción a un video de TikTok en el que aparece Benny Andersson, integrante del grupo, tocando una versión de piano instrumental de una de las pistas nuevas.

Las leyendas del pop sueco se unieron a la red social -cuyos usuarios son en su mayoría menores de 30 años- la semana pasada, en anticipación al tan esperado anuncio de su nuevo material.

En menos de cinco días, su cuenta oficial había acumulado casi un millón de seguidores y los nueve videos que han publicado hasta ahora han sido vistos casi 30 millones de veces.

Estrellas del pop como Mabel y Zara Larsson han publicado sus propias versiones de los nuevos temas en la plataforma.

"A partir de la gran cantidad de creaciones y visualizaciones de videos, queda claro que nuestra comunidad en todo el mundo siente mucho amor por la banda y su sonido", dice Paul Hourican, director de operaciones musicales de TikTok en Reino Unido.

Resistencia

Solo unos pocos artistas tienen música que es verdaderamente atemporal, y que permanece tan fresca, brillante y hermosa 40 o 50 años después como era el día en que se lanzó por primera vez. Abba está muy cerca de los primeros de esa lista. GETTY IMAGES

Gente de todas las edades celebró el nuevo álbum de Abba.

Si bien algunos de la nueva generación de fanáticos han descubierto a la banda en las redes sociales (el TikTok #DancingQueenChallenge tuvo más de 160 millones de visitas a principios de 2021), muchos conocieron la música de Abba a través de sus padres o a través de las películas y montajes teatrales de Mamma Mía.

Si se necesitaba una prueba de su resistencia, Abba Gold (lanzado por primera vez en 1992) fue el vigésimo álbum más vendido de Reino Unido en los primeros seis meses de 2021 y recientemente se convirtió en el primer LP en pasar 1.000 semanas en la lista de los 100 mejores álbumes de ese país.

Los fanáticos jóvenes nunca han visto a Abba tocar en vivo, por lo que para muchos lo más cercano ha sido ver conciertos de tributo.

"Es loco ver un mar de rostros muy jóvenes disfrutando de la música de Abba", le dijo al programa Today de BBC Radio 4 Rod Stephen, cofundador del grupo Bjorn Again, que hace homenajes a Abba.

Se saben todas las letras, dijo. "¿Cómo sucede eso? Bueno, puedo suponer que sus padres tal vez vieron Mamma Mia! o ponían Abba Gold o algo así y lo reproducían sin descanso y se vieron expuestos a ello".

"Realmente hermoso"

Una de las que creció con Abba Gold fue la cantautora Maisie Peters.

"Me recuerdan mucho a mi infancia y la alegría y la inocencia de ser un niño y escuchar a Abba y Abba Gold en el auto y decir: 'Esto es lo mejor que he escuchado'", le dijo la joven de 21 años a BBC Breakfast. GETTY IMAGES

Las dos películas de "Mamma Mia!" recaudaron más de $1.000 millones de taquilla.

"Recuerdo escuchar Abba Gold en el auto y con mi hermana. Pero todavía lo escucho todo el tiempo y es súper inspirador para mí", añadió.

"Fue muy valiente. Muy desafiante a las reglas y al género. La composición de canciones y la musicalidad y la voz, todo está muy por encima de todo. Creo que es tan creativo, realmente hermoso", señaló.

Artistas de todos los rincones del espectro musical dieron la bienvenida a la banda, desde la compositora experimental Jane Weaver hasta Sister Bliss, del grupo Faithless.

El melancólico trovador Ron Sexsmith tuiteó "¡¡¡NUEVA GRABACIÓN DE ABBA !!! ¡¡¡LA MEJOR NOTICIA DE TODAS!!!".

Pero no siempre estuvo tan de moda ser fan de Abba. Fueron pasados ??por alto durante un tiempo después de separarse a principios de la década de 1980, y su imagen a menudo fue tachada de mal gusto. Pero la calidad de sus melodías clásicas nunca estuvo realmente en duda.

Mazz Murray, quien actualmente interpreta a Donna Sheridan en una puesta en escena de Mamma Mia! dijo que las canciones han "resistido la prueba del tiempo durante décadas".

Ella le dijo a BBC Breakfast: "Están atrayendo a nuevas audiencias todo el tiempo, y gracias a cosas como Mamma Mia!... estamos llegando a una audiencia más amplia todo el tiempo. Las canciones son excelentes. No hay duda de que cosas como Winner Takes It All son las mejores canciones jamás escritas". GETTY IMAGES

El grupo tiene más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, donde Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme (A Man After Midnight) y Mamma Mia son las pistas más populares. Y los oyentes jóvenes son los mayores fanáticos, según la plataforma de streaming.

"Fue una sorpresa maravillosa descubrir que los jóvenes de 18 a 24 años son los principales streamers ??de Abba", dijo la directora de música de Spotify Reino Unido, Sulinna Ong.

"Es importante destacar que el hecho de que sus oyentes hayan aumentado en un 50% desde 2014 muestra que más jóvenes que nunca escuchan a Abba. Es un testimonio del atractivo perdurable de la composición de élite de Abba que trasciende generaciones".

Reacciones entusiastas

Es posible que las nuevas canciones nunca obtengan un estatus tan querido como algunas de sus predecesoras, pero la reacción después de que los fanáticos y críticos las escucharon fue quizás más entusiasta de lo esperado.

Las nuevas canciones demuestran que "el tiempo pasa, pero Abba nunca pasa de moda", escribió la periodista musical Roisin O'Connor en el periódico The Independent.

Refiriéndose a una encuesta de 2009 que mostraba a Abba como la banda que a la mayoría de los británicos les gustaría reunir, Adrian Thrills, del Daily Mail dijo: "En todo caso, el deseo por los cuatro suecos se ha vuelto aún más fuerte en los años posteriores".

Las nuevas canciones "no defraudaron", declaró. PA MEDIA

Abba vendió alrededor de 400 millones de álbumes a lo largo de los años.

No todo el mundo estaba completamente convencido. Neil McCormick, de The Telegraph, describió I Still Have Faith in You como "un poco tonta", pero dijo que Don't Shut Me Down era "un poco más prometedora".

Sin embargo, la periodista Jude Rogers, de The Guardian le dio a las melodías cuatro y cinco estrellas respectivamente, diciendo que fueron "perfeccionadas con precisión para emocionar al oyente".

"He sido fan de Abba desde que era una niña", escribió, "y los acordes iniciales, llenos de melancolía en tonalidades menores, me hicieron saltar las lágrimas de inmediato".

O, parafraseando: "ESTOY LLORANDO DE FELICIDAD AHORA MISMO".