Stealthing: "No sabía que era una violación hasta que me pasó a mí"

Hace dos años Gemma (no es su nombre real) tuvo relaciones sexuales con un hombre que se quitó el condón sin su conocimiento o consentimiento.

El "stealthing", o la extracción no consensuada del condón, es una violación según la ley de Reino Unido, pero sólo ha habido un enjuiciamiento exitoso, y eso fue en 2019.

"No sabía nada sobre el stealthing hasta que me pasó", le dijo a BBC Newsbeat.

"Fue sólo después que me di cuenta de lo que había hecho y me sentí muy molesta y preocupada.

"Tomé la píldora del día después, pero cuando no tuve mi período al mes siguiente, me hice una prueba de embarazo".

Gemma cuenta que la prueba fue positiva y se sorprendió al descubrir que estaba embarazada.

'Me dijo que eran £50 por un aborto'

"Estaba realmente enojada, sensible y confundida. Le envié un mensaje de texto al chico, pero a él no le pareció que era un gran problema y me dijo que 'solo costaba unas £50 abortar', pero cambió mucho mi vida.

"Al final, decidí terminar el embarazo, pero fue una decisión muy difícil de tomar. Me castigé mucho porque quería un bebé pero sabía que no eran las circunstancias adecuadas".

Gemma informó de su experiencia a la policía, pero el caso no se llevó más allá.

"De hecho, fui a verlos cuando me di cuenta de que era una violación y porque quedé embarazada".

Cuenta que la policía habló con el hombre, pero luego le dijeron que no había pruebas suficientes porque era "mi palabra contra la suya, y él negó todo". El tema del stealthing se explora en la serie de BBC One "I May Destroy You".

'Estamos hablando de violación'

Una portavoz de la organización benéfica Rape Crisis dice que el stealthing es algo de lo que se escucha "cada vez más".

"Siempre es difícil saber si es porque está sucediendo más o porque la gente es más consciente de ello y está dispuesta a sacarlo a la luz", señala Katie Russell.

También cree que el término "stealthing" no ayuda mucho.

"Es un relativamente nuevo, y de alguna manera es útil tener un término para que la gente sepa lo que es, pero por otro lado puede ser un poco engañoso.

"De alguna manera lo desinfecta y minimiza, porque en última instancia de lo que estamos hablando es de violación.

"Tenemos que ser muy claros que esto es una extracción no consensuada del condón, y no es algo que sea un poco descarado o travieso para intentar salirse con la suya; esto es algo serio que puede tener impactos realmente dañinos para toda la vida y la salud de otra persona".

No hay cifras disponibles de Rape Crisis o de la policía sobre el número de incidentes de stealthing, porque están registrados como violación.

Un portavoz del Consejo de Jefes de Policía Nacional dice: "Siempre alentamos a la gente a denunciarlo". Edem dice que no denunció su incidente porque le preocupaba cuánto tiempo llevaría una investigación. Foto: EDEM BARBARA NTUMY

Edem Barbara Ntumy dice que a ella también le pasó.

"Estaba saliendo con alguien ocasionalmente y cuando estabamos teniendo relaciones sexuales, se quitó el condón sin mi permiso. Lo confronté al respecto en ese momento, pero lo negó y se puso muy agresivo, así que decidí dejar de hablar con él", le dice a BBC Newsbeat.

"No lo reporté porque no pensé que obtendría el resultado que quería.

"Sabía muy bien que los casos de violación tardan mucho en ser investigados, y todos sus dispositivos están confiscados y puede llevar mucho tiempo resolverlos, y era algo por lo que no quería pasar".

En los últimos cinco años, los casos de violación denunciados a la policía han aumentado, pero el número de personas que llegan a los tribunales se ha reducido a más de la mitad.

En un comunicado, el Servicio de Fiscalía de la Corona le dijo a Newsbeat: "Estamos decididos a aumentar el número de casos de violación que llegan a los tribunales. Muy pocas víctimas reciben justicia y estamos trabajando duro para cambiar eso".

Edem trabaja ahora en salud sexual y le gustaría que hubiera un método para registrar incidentes, que no involucre al sistema de justicia penal.

'He hecho las paces con eso'

"Creo que sucede mucho y debería haber una forma de que las víctimas pudieran denunciarlo, sin necesariamente ir por la ruta de la participación de la policía", dice.

"He hecho las paces con eso, lo más preocupante para mí en ese momento era el riesgo de contraer una enfermedad, porque no estábamos en una relación fija.

"Me enojó porque si estás teniendo algo fortuito es muy importante respetar los límites y estar seguro, especialmente si tienes sexo con varias personas". Kate Parker, del Schools Consent Project, dice que es "fundamental" que los niños aprendan sobre el consentimiento en la escuela. Foto: KATE PARKER

Kate Parker es abogada y directora del Proyecto de Consentimiento Escolar, que enseña a los jóvenes sobre el consentimiento, dice que mucha gente se sorprende mucho al saber que el stealthing equivale a una violación en la ley.

"Es porque, en un caso de stealthing, alguien claramente sólo ha aceptado tener relaciones sexuales con el uso de condón, por lo que si te quitas el condón no es algo a lo que hayan dado su consentimiento, y eso lo convierte en una ofensa".

Ella dice que promueve una conversación más amplia sobre el respeto de los límites y cree que el consentimiento debe estar en el plan de estudios.

"Por el momento, la educación sobre el sexo y las relaciones se enseña en todas las escuelas, pero el consentimiento es un módulo opcional, lo que significa que algunas escuelas evitan enseñarlo todo junto.

"Pero es tan fundamental para la educación sexual que, en mi opinión, a los jóvenes no se les enseña adecuadamente sin ella.

"El stealthing puede arruinar vidas"

Para Gemma, el impacto en su vida ha sido devastador y también le gustaría recibir más educación sobre el tema.

"Tuve que mudarme de casa porque estar en mi apartamento me recordaba lo que pasó y necesité terapia para superarlo.

"El stealthing puede arruinar la vida de las personas y debemos educar a la gente al respecto".

Si te has visto afectado por alguno de los problemas mencionados en este artículo, puedes visitar BBC Action Line para obtener más información.