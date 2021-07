El presidente de Cuba convoca a sus seguidores a salir a las calles ante la masiva protesta que pide cambios políticos en la isla

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, convocó este domingo a los seguidores del gobierno a salir a las calles ante las miles de personas que se han sumado a las protestas contra la situación en la isla y pedir cambios políticos.

"Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles y vayan a los lugares donde vayan a ocurrir estas provocaciones", dijo el mandatario en un inusual mensaje que se trasmitió por todas las cadenas de radio y televisión de la isla a raíz de las protestas que habían empezado unas dos horas antes.

A gritos de "libertad" y "abajo la dictadura" cientos de cubanos se lanzaron a las calles este domingo en varias localidades de Cuba, en la mayor protesta ocurrida en la isla en los últimos 60 años.

A través de redes sociales, decenas de cubanos trasmitieron en vivo la manifestación que se inició en el poblado de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, y luego se extendió a otros, desde Santiago de Cuba, en el oriente, hasta Pinar del Río, La Habana y Matanzas, en el occidente.

"Vamos a las calles, estamos ya en las calles y no vamos a permitir que nadie venga a defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana (...) y que es un plan anexionista. Y a eso es a lo que convocamos a los revolucionarios y a los comunistas de este país", dijo.

El llamado del presidente cubano provocó cuestionamientos entre opositores y en las redes sociales de la isla, quienes le señalaron de estar "llamando a una guerra civil".

"Qué irresponsabilidad... esto es el llamado a una guerra civil: ´La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios´, amenaza Miguel Díaz-Canel", escribió en Twitter la reconocida opositora Yoani Sánchez.

Durante el fin de semana, las redes sociales de la isla se han llenado de mensajes bajo las etiquetas #SOSCuba y #SOSMatanzas para denunciar la crítica situación con el coronavirus en la isla, donde, según aseguran, numerosos hospitales han colapsado ante el creciente número de casos.