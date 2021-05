Protestas en Colombia | Andrés Parra: "Los colombianos tenemos que depurar ese chip de la muerte que nos introdujeron"

El video dura menos de tres minutos pero te captura e incomoda desde el primer instante: la mirada penetrante, el gesto agresivo, desafiante... la demoledora realidad que hay detrás.

Es el reconocido actor colombiano Andrés Parra el que habla y en este caso no interpreta un papel, o sí: el de toda una generación a la que le "incubaron la muerte", la suya y tantas otras de su país.

"Pertenezco a una generación a la que le enseñaron que matar estaba bien, a la que le metieron en lo más profundo de su genética el pensamiento mafioso, narco, paramilitar, guerrillero (...) Un país en el que nos acostumbramos a matar porque sí y porque no: 'Si a mí alguien me cierra en el carro con toda la intención, hijoeputa, yo lo mato'".

Y "no, no es normal...".

Su voz es de hartazgo, de denuncia, una de las miles y miles que estos días se alzan en Colombia, en un estallido sin precedentes.

El mensaje de Parra —reconocido internacionalmente por dar vida a Pablo Escobar en "El patrón del mal"— fue publicado en Instagram el jueves y en cuestión de un día sumaba más de un millón de visualizaciones en esa red social y miles de comentarios.

Para el actor, hubo un momento que le hizo dar un paso al frente en medio de esta oleada de protestas y violencia, que hasta este viernes había dejado al menos 27 muertes, según la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Organizaciones de derechos humanos, como la ONG Temblores, eleva la cifra de muertes a 37.

Durante las manifestaciones se han visto ciudades convertidas en campos de batalla y múltiples denuncias nacionales e internacionales contra la brutalidad policial.

"Fui viendo con el correr de los días en gente muy cercana a mí una justificación de la muerte como lo más normal del mundo", le cuenta Parra a BBC Mundo.

"Conversaciones así como: 'Oiga, ¿vio lo que está pasando?'. Y en general la respuesta era: 'Sí, sí, plomo, plomo. Que maten a la gente. Es que destruyen cosas, rompen los vidrios, qué más vamos a hacer, hay que matarlos". Colombia entró en una espiral de protestas pacíficas y enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerza pública. Fuente: GETTY IMAGES

"Lo que me llamó la atención es cómo la sociedad, mi generación, generaciones de jóvenes también, tienen eso incrustado, el no diálogo y el 'matar, matar, matar'. Ahí fue que yo dije: no. En serio la vida en este país ya no vale nada, perdimos esa relación".

Para esos amigos o familiares, la protesta dejó de existir y se volvió un tema de vandalismo, lamenta.

"Pero no todos somos vándalos", reivindica. "Son millones de personas manifestándose de manera legítima, en el mundo y en Colombia. Hay un descontento general, no tiene tinte político, es una marcha genuina y legítima, enorme, pacífica, llena de música, de canto".

La protesta comenzó el pasado día 28 de abril en respuesta a la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque quien en medio de las protestas optó por retirar el proyecto.

No obstante, las tensiones en las calles continuaron, desembocando en todo un movimiento contra las bases de un sistema enormemente desigual. Las protestas comenzaron el día 28 de abril. Fuente: GETTY IMAGES

"En las calles, son madres de familia, estudiantes, gente que madruga, que trabaja, empresarios pequeños, que está llevando emprendimientos, campesinos, gente del transporte, profesores. los médicos. Los médicos están saliendo a marchar. En pandemia. ¿Entiende la gravedad?".

Entre ellos, también ha estado su hijo de 19 años, explica Parra, recordando un mensaje que le envió antes de salir a manifestarse y que muestra la gravedad de la normalización de la violencia que lleva marcando este territorio cientos de años.

"Hola, papá. Voy a salir ahorita", comenzaba el mensaje de WhatsApp, "igual no voy a estar mucho tiempo. Yo me voy antes de las 5, porque a las 5 empiezan a matar gente".

"SOSColombia"

Como Parra, otros artistas nacionales e internacionales, influencers o personalidades de diferentes ámbitos se han pronunciado de una forma u otra sobre la situación, lo que ha motivado una discusión en el país sobre la pertinencia o no de su rol y el riesgo de que polaricen aun más a la sociedad, informaba el corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Daniel Pardo.

"Es un mundo en el que cada cual dispara para un sitio, donde nadie se logra poner de acuerdo. A mí lo que me parece importante es que, a diferencia de las demás situaciones, es la primera vez que veo tanto influencer, famoso, encaminado hacia un mismo sitio. Que en este caso es: venga, no nos pueden matar por salir a protestar", considera el actor.

En su caso, insta a la sociedad a darse cuenta de esa realidad y a "hacerse cargo": "Empezar a depurar ese chip de la muerte que nos introdujeron y que nos siguen introduciendo", señala en el video.

"Lo primero que hay que entender es que la mayoría de nosotros tiene el corazón enfermo", subraya en la conversación con BBC Mundo, "y eso hay que sanarlo".

Hay algo muy esperanzador, considera: "Una generación que viene que ya no tiene el chip de la muerte tan incrustado y otra generación, de la mía, que ya ha logrado sensibilizarse".

"Eso es lo que va a sentar las bases de un cambio, cuando empezamos a entender otra vez que la vida sí es importante".