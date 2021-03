Coronavirus en los Países Bajos: el novedoso experimento con un viaje a Grecia con el que quieren probar si las vacaciones son seguras con la pandemia

Los meses de verano se acercan en el hemisferio norte y los gobiernos de los países europeos debaten qué hacer para que la gente pueda ir de vacaciones y al mismo tiempo evitar que vuelvan a subir los contagios de coronavirus.

Una agencia turística holandesa llevará a unas 200 personas en un viaje de 8 días a Grecia para ver si el turismo es viable durante la pandemia de covid-19.

Los elegidos podrán disfrutar de un "todo incluido" en la isla de Rodas por US$472 por persona, pero hay algunas condiciones.

No podrán dejar el resort y se tendrán que aislar hasta 10 días cuando regresen a casa.

Al menos 25.000 personas se han apuntado a este experimento respaldado por el gobierno holandés.

La seguridad, a prueba

La recomendación general del gobierno de los Países Bajos es que se eviten todos los viajes internacionales, salvo que sean esenciales, al menos hasta mediados de mayo.

SI bien a muchas personas les gustaría cambiar la vida del confinamiento por una semana de sol griego, han surgido preguntas sobre si una iniciativa así es responsable o temeraria, en momentos en que la tasa de contagios y los ingresos hospitalarios están al alza en el país europeo, informa la corresponsal de la BBC en los Países Bajos, Anna Holligan.

Se han registrado al menos 16.536 muertes y casi 1,2 millones de contagios en ese país, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Pero con la creciente presión pública para que se permita que haya vacaciones de verano, experimentos como este pueden ayudar a determinar si hay un método seguro para que la gente se tome un descanso en el extranjero durante la pandemia, añade la periodista. Las imágenes del spring break de Miami contrastan con las precauciones que se tomarán en este viaje experimental a Grecia. (Fuente: REUTERS)

Cómo funciona el experimento

La agencia de viajes Sunweb ofrece 187 billetes para personas de entre 18 y 70 años, que se concederán según criterios establecidos por el gobierno holandés.

Los agraciados serán elegidos por grupos de edad y se excluirá a personas con situaciones médicas de alto riesgo, le dijo una portavoz de Sunweb a la BBC.

Pasados los primeros filtros, la selección final de participantes se determinará por orden de registro.

El viaje está previsto para mediados de abril. La agencia de viajes Sunweb no esperaba el éxito de convocatoria. (Fuente: EPA)

Los viajeros se someterán a una prueba de coronavirus antes y después del viaje, que correrá a cargo de Sunweb.

Si alguien desarrolla covid-19 durante el viaje, se tendrá que poner en cuarentena en un hotel de Grecia, pero los costos serán cubiertos por la agencia de viajes.

Sunweb dice que ha diseñado unas directrices de seguridad para todo el viaje, que han sido aprobadas por la agencia de salud pública holandesa, la RIVM.

Los visitantes gozarán de uso exclusivo de un hotel en Rodas, que solo compartirán con el personal que trabaja allí.

Podrán acceder a las piscinas y restaurantes del hotel, pero no se les permitirá ir a la playa.

Corina Gouderjaan, de 51 años, le contó a la cadena holandesa RTL Nieuws por qué solicitó una plaza: "Primero me contagié de covid y me puse muy enferma. Después perdí mi empleo. ¿Y ahora qué? Estoy deseando no hacer absolutamente nada en un resort y recuperarme de este año turbulento".