Entrevista de Meghan y Harry con Oprah: el príncipe William asegura que la realeza británica "no es una familia racista"

El duque de Cambridge ha manifestado que la realeza británica "no es una familia racista" en sus primeros comentarios tras las acusaciones de los duques de Sussex en una entrevista televisiva.

En una visita al este de Londres, el príncipe William confesó que aún no había hablado con su hermano, el príncipe Harry, pero asegura que lo hará.

El Palacio de Buckingham declaró el martes que la afirmación de que un miembro de la Familia Real cuestionó el color de la piel del bebé por nacer de los Sussex era "preocupante".

Al salir el jueves de una escuela en Stratford junto a su esposa, la duquesa de Cambridge, el príncipe William fue preguntado por un periodista: "¿Es la familia real una familia racista, señor?"

A lo que respondió: "No somos una familia racista".

Al preguntarle si había hablado con el príncipe Harry desde la entrevista con Oprah, el príncipe William dijo: "No, aún no he hablado con él, pero lo haré".

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle dieron una entrevista a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey.

En una entrevista televisiva, Meghan Markle le dijo a Oprah Winfrey que un miembro de la familia le había preguntado al príncipe Harry "cuán oscura" podía ser la piel de su hijo, Archie.

Tanto el príncipe Harry como Meghan se negaron a decir quién había hecho el comentario, pero Harry aclaró después a Oprah que no había sido la reina ni el duque de Edimburgo.

Harry también dijo que le dolía que su familia nunca se pronunciara sobre el "trasfondo colonial" de los titulares y artículos de prensa.

Y a la pregunta de Oprah de si la pareja dejó el Reino Unido por el racismo, Harry respondió: "Fue una gran parte [de la decisión]".

En la entrevista, Harry también habló de su relación con su familia, especialmente con su padre, el príncipe de Gales, y su hermano, el príncipe William.

Confesó que a partir de un momento, después de dar un paso atrás como miembros de la realeza, su padre "dejó de responder" a sus llamadas".

Y sobre William, Harry manifestó: "La relación es [de darnos] 'espacio' en este momento. Y el tiempo lo cura todo, espero".