5 consejos para que tu computadora no se vuelva lenta después de instalar actualizaciones

"Por favor, descargue una actualización". Este es un mensaje que aparece regularmente en las computadoras de la mayoría de los usuarios.

A muchos les preocupa hacerlo porque temen que su ordenador no funcione tan bien una vez que lo hagan.

Los usuarios instalan actualizaciones de software para mejorar el rendimiento y la seguridad de sus ordenadores. Sin embargo, estas pueden producir ralentizaciones y hay varias razones que explican por qué.

Si tu computadora tiene una cantidad limitada de memoria de acceso aleatorio (el hardware físico dentro de una computadora que almacena datos temporalmente), las actualizaciones podrían ralentizarla.

Hoy en día, de 4 a 8 GB de RAM serían limitados y 16 a 32 GB serían ideales para una computadora de uso general. Las actualizaciones de software requieren a menudo el uso de RAM adicional. Esto reduce la cantidad de RAM disponible para que el sistema operativo ejecute los programas.

Además, la mayoría de las computadoras que tenemos en la casa no funcionan con procesadores potentes, lo que significa que la instalación de muchas actualizaciones de software puede causar ralentizaciones.

Recursos limitados

Las actualizaciones de software requerirán más potencia de procesamiento, lo que resultará en una reducción general de la capacidad de la computadora para ejecutar el sistema operativo y las aplicaciones de software.

Foto: GETTY IMAGES

La instalación de nuevas actualizaciones aumentará la cantidad total de procesos a manejar. Esto da como resultado retrasos en la ejecución de las tareas requeridas por el sistema operativo y las aplicaciones para su correcto funcionamiento.

Pero si tu computadora tiene una gran cantidad de software instalado, que consume una gran cantidad de memoria y potencia de procesamiento, entonces tienes recursos disponibles limitados para el funcionamiento de la computadora.

La instalación de nuevas actualizaciones de software aumenta aún más la presión sobre tu computadora y eso hace que se ralentice.

Entretanto, si tienes un gran volumen de datos almacenados en el disco de tu computadora, las actualizaciones también pueden provocar una desaceleración. Dado que las actualizaciones de software pueden utilizar tu espacio de almacenamiento para el procesamiento temporal, esto podría reducir aún más el espacio disponible en el disco.

En última instancia, esto da como resultado un rendimiento de la computadora más lento con cada actualización de software.

Seguridad

Sin embargo, si tu computadora tiene suficiente memoria, potencia de procesador y espacio en el disco, las actualizaciones de software deberían hacer que funcione mejor.

Recuerda, a pesar de ser rigurosamente probados en cuanto a precisión y seguridad, los sistemas operativos y el software pueden tener debilidades que pueden ser atacadas por usuarios no autorizados para obtener acceso a tu computadora y datos personales. Foto: GETTY IMAGES

Esperar cuando la computadora es lenta puede ser desesperante.

Siempre que se identifican estas debilidades, las organizaciones lanzan parches en forma de actualizaciones de software y la instalación de esas actualizaciones es muy importante para mantener tu computadora y tus datos seguros.

Entonces, ¿cuáles son los pasos simples para mejorar el rendimiento de tu computadora y evitar que se ralentice?

1- Elimina regularmente archivos temporales

El sistema operativo y el software de las aplicaciones crean regularmente archivos y carpetas temporales en las computadoras.

Estos archivos consumen espacio en el disco de la computadora y, a menudo, usan potencia de procesamiento que pueden desacelerar la computadora.

Eliminar regularmente estos archivos puede mejorar el rendimiento y la velocidad general del ordenador.

Los archivos temporales se pueden eliminar de forma segura mediante la limpieza del disco y las herramientas de administración para sistemas operativos populares, incluidos Windows, Macintosh y Linux.

2- Ten pocos programas que se abran al encender el ordenador

Muchos softwares como Dropbox, Skype o Adobe pueden iniciarse automáticamente y ejecutarse en segundo plano cuando se enciende tu computadora.

Estos procesos se pueden monitorear usando herramientas como el administrador de tareas en el sistema operativo Windows. Mantén siempre el número de programas que se abren al inicio lo más bajo posible, desactivando los innecesarios.

Recuerda, hay algunos procesos de inicio requeridos por el sistema operativo que no se pueden deshabilitar

3- Desinstala programas innecesarios

Es posible que haya algún software instalado en una computadora que rara vez usas. La desinstalación de los programas que no usas puede mejorar el rendimiento y la velocidad: la computadora gana espacio en el disco y se libera algo de la potencia de procesamiento. Foto: GETTY IMAGES

No guardes en tu computadora programas que no usas casi nunca.

Esto se puede hacer agregando o quitando funciones de software para Windows y moviéndolos a la papelera en las Mac.

4- Guarda información en la nube

Almacenar datos en la nube (una red de servidores remotos) puede mejorar significativamente el rendimiento de la computadora al ahorrar espacio en el disco y en la administración de archivos relacionados.

Es aconsejable almacenar archivos grandes como música y videos allí. La única limitación del uso del espacio en la nube es que se requiere una conexión a internet activa para acceder a los archivos, y tienes que pagar a un proveedor como Apple para acceder a ella.

Pero esto puede ser útil para que tu computadora funcione más rápido.

5- Aumenta los recursos

La solución definitiva para mejorar la velocidad de una computadora es aumentar los recursos agregando o reemplazando hardware como la memoria de la computadora, el procesador y las unidades de disco.

Sin embargo, no siempre es posible agregar RAM a todas las máquinas y puede ser complejo, así que asegúrate de haber probado primero las otras soluciones (más fáciles).

*Omprakash Kaiwartya es profedor de Sistemas Conectdos, Universidad de Nottingham Trent, Reino Unido. Mufti Mahmud es profesor de Computación Cognitiva, Universidad de Nottingham Trent.

*Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original.