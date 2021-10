The Beatles: la contundente revelación de Paul McCartney sobre quién causó la separación de la banda

Durante casi 50 años, Paul McCartney ha cargado con la culpa de la ruptura de The Beatles.

La supuesta evidencia fue un comunicado de prensa difundido cuando presentó su álbum en solitario de 1970, McCartney, donde reveló que pasaba por un "descanso" de la banda más grande de rock.

Respondiendo a sus propias preguntas, McCartney dijo que no veía un momento "en que Lennon-McCartney se convirtiera de nuevo en una asociación activa para la composición de canciones".

Sin embargo, en una reciente entrevista con la BBC, el exBeatle asegura que la separación de la banda fue provocada por John Lennon.

"Yo no instigué la división. Ese fue nuestro Johnny", le dijo McCartney a John Wilson. "Yo no soy la persona que instigó la división".

"John entró en una habitación un día y dijo 'me voy de los Beatles'. Y dijo: 'Es bastante emocionante, es más bien como un divorcio'. Y entonces nos quedamos nosotros a recoger los pedazos".

Wilson preguntó si la banda habría continuado si Lennon no se hubiera marchado.

"Podría haberlo hecho", respondió McCartney. The Beatles sigue siendo hasta hoy una de las bandas más influyentes en la historia del rock.

"El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko y quería... quedarse en la cama una semana en Ámsterdam por la paz. No era posible oponerse. Fue el periodo más difícil de mi vida", añadió.

"Esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida.

"Quería que continuara. Pensé que estábamos haciendo cosas bastante buenas, Abbey Road, Let It Be, nada mal, y pensé que podíamos continuar".

"Tuvimos que fingir"

En la entrevista con John Wilson para la BBC, McCartney también dijo que la confusión sobre la ruptura de The Beatles se agravó porque el nuevo manager de la banda, Allen Klein, dijo que necesitaba tiempo para arreglar las cosas con su negocio.

"Así que durante unos meses tuvimos que fingir", contó el músico. "Fue extraño porque todos sabíamos que era el final de The Beatles, pero no podíamos irnos".

McCartney terminó demandando al resto de la banda en un tribunal, buscando la disolución de su relación contractual para mantener su música fuera de las manos de Klein, con quien nunca quiso colaborar. John Lennon se casó con Yoko Ono en 1969, poco antes de la separación de The Beatles. Foto: Getty Images

"Tuve que pelear y la única forma en que podía pelear era demandar a los otros Beatles, porque estaban con Klein", dijo McCartney.

"Y me lo agradecieron años después. Pero yo no instigué la división", insistió.

Anteriormente había dicho que proyectos como The Beatles Anthology y el próximo documental de Peter Jackson, Get Back, nunca hubieran sido posibles sin su acción legal.

La entrevista completa de Paul McCartney se puede escuchar el próximo 23 de octubre en una nueva serie de la emisora BBC Radio 4 llamada This Cultural Life.