Los 6 latinos ganadores del prestigioso "premio para genios" MacArthur

La Fundación John D. y Catherine T. MacArthur (o Fundación MacArthur) anunció este 28 de septiembre a los 25 ganadores de su prestigioso "premio para genios" -como se le conoce coloquialmente- entre los que se encuentran seis galardonados de origen latino o hispano.

La fundación, reconocida por su apoyo a individuos, instituciones y redes de influencia que promuevan un "mundo más justo, verde y pacífico", busca con su premio resaltar la originalidad, dedicación y creatividad de talentosos individuos en diversos sectores.

Los galardonados, seleccionados por una junta diversa y anónima, reciben cada uno US$625.000 -distribuidos en cuotas a lo largo de 5 años- para invertirlos sin condición alguna en el desarrollo de su actividad o persona.

"A medida que emergemos de las sombras de los últimos dos años, esta promoción de 25 galardonados nos ayuda a reimaginar lo que es posible. Demuestran que la creatividad no tiene fronteras", declaró Cecilia Conrad, directora ejecutiva del premio MacArthur, en su sitio web.

"Una vez más, tenemos la oportunidad de celebrar, al reconocer el potencial para crear objetos de belleza y admiración, avanzar en nuestro entendimiento de la sociedad y fomentar cambios para mejorar la condición humana", añadió.

Un escritor y productor de radio, una pareja de cineastas y documentalistas, un escultor y pintor, una historiadora y un microbiólogo son los seis latinos galardonados este año.

Conócelos más a fondo:

Daniel Alarcón - periodista, escritor y productor de radio

GETTY IMAGES

Nacido en Lima, Perú, Alarcón es cofundador y presentador de Radio Ambulante, un programa narrado en español y distribuido por NPR -la radio pública de Estados Unidos- que explora los lazos que conectan las comunidades hispanohablantes en todo el continente americano.

Los episodios, producidos con la contribución de periodistas de todo el mundo hispano mezclan el periodismo investigativo, entrevistas y narración para cubrir una gama de temas de más de 20 países de la región.

Es autor de varias novelas que, aunque escritas en inglés, abarcan temas relevantes a la problemática latinoamericana, como la violencia política, guerras civiles y la migración. Entre estas destacan Lost City Radio, At Night We Walk in Circles y The King Is Always Above the People.

Recientemente, lanzó un podcast noticioso semanal, El hilo, en el que convoca a reporteros y expertos para abordar los temas más candentes de América Latina.

Cristina Ibarra y Alex Rivera - cineastas y documentalistas

GETTY IMAGES

Ibarra y Rivera son la primera pareja de casados en recibir el premio MacArthur.

Cristina es hija de una familia migrante mexicana de clase media y se crio en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, México, las dos ciudades a uno y otro lado de la frontera.

Su experiencia de migrante y su interés y activismo en la cultura y política chicana (la identidad mexicoamericana urbana) se plasman en su producciones cinematográficas.

Situados a lo largo de la frontera, enfocados en familias latinas, sus filmes abordan los conflictos generacionales, el desplazamiento, luchas laborales y violencia comunitaria.

Entre sus documentales se destaca Las Marthas, de 2014, en el que dos jóvenes mujeres y sus familias se preparan para una fiesta de debutantes de Laredo, Texas, con toda la tensión emocional, económica y de identidad que eso conlleva.

Recientemente colaboró con su esposo, el también cineasta y artista mediático Alex Rivera, en The Infiltrators ("Los infiltrados"), sobre dos activistas que logran ser encarcelados como indocumentados y una vez en prisión educan a los reclusos sobre sus derechos y los organizan para luchar contra la deportación.

Nacido en Nueva York de padre peruano, Rivera también explora temas de migración, pero incursiona en asuntos de globalización y tecnología desde una postura activista.

Aborda prácticas de explotación laboral, tecnologías de vigilancia y políticas migratorias en una combinación de géneros, desde documentales largos y cortos, videos musicales e instalaciones multimedias.

Su primer filme de larga duración fue Sleep Dealer, una película de ciencia ficción sobre trabajadores de bajos ingresos mexicanos que controlan robots en fábricas estadounidenses mediante una tecnología implantada en sus cuerpos, para satisfacer un insaciable mercado.

En la colaboración con Ibarra en The Infiltratos, desplegó sus capacidades artísticas para contribuir al diálogo sobre la política migratoria y la ciudadanía en EE.UU.

Daniel Lind-Ramos - escultor y pintor

GETTY IMAGES

Lind-Ramos nació y se crio en Loíza, un pueblo costero de Puerto Rico de una vibrante tradición de cultura africana.

Su arte transforma objetos cotidianos en esculturas que plasman la historia social, los ritos religiosos y el entorno natural y fabricado de su comunidad afro.

La vegetación tropical es un tema prominente en su arte, particularmente las partes de la palma, cuyo aceite de coco solía tener un rol importante en la economía del pueblo.

Pero también yuxtapone estos elementos orgánicos con materiales manufacturados para crear efectos que alternan entre lo alegre y lo tenebroso, el humor y el presagio.

En una de sus creaciones más emotivas, María-María (2019), el artista incorporó las lonas brillantes y azules de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) como una evocación simbólica de la Virgen María contrapuesta al efecto destructor del huracán María que arrasó la isla en 2017, resaltando al mismo tiempo el fracaso del gobierno estadounidense en socorrer a la población.

Lind-Ramos ha expuesto en museos en EE.UU., Puerto Rico y Francia. Actualmente es profesor en la Universidad de Puerto Rico, en Humacao.

Mónica Muñoz Martínez - historiadora pública

MACARTHUR FOUNDATION

Muñoz Martínez nació en Uvalde, Texas, de padres mexicanos. Se graduó en Estudios Étnicos y Civilización de la Universidad de Brown, Estados Unidos, y luego obtuvo un doctorado de la Universidad de Yale y un postdoctorado de la Universidad de Texas, Austin.

Sus áreas de investigación incluyen estudios de comunidades latinas, inmigración y la historia de violencia y policía. Sin embargo, el foco de su interés ha estado en la historia de la violencia antimexicana en el suroeste de Estados Unidos y el legado que ha dejado en la población actual.

En su trabajo, Muñoz Martínez combina los métodos tradicionales de investigación de archivos con la recopilación de historias orales y objetos de recuerdo de los descendientes de la víctimas para incorporarlos en la esfera pública e informar al público.

En su libro The Injustice Never Leaves You: Anti-Mexican Violence in Texas ("La injusticia nunca te abandona: violencia antimexicana en Texas"), Muñoz Martínez ahonda en tres casos de matanzas sumarias cometidas durante un período particularmente brutal, entre 1910 y 1920.

Con un grupo de historiadores cofundó la ONG Refusing to Forget (Rehusando olvidar), que organiza exposiciones y crea materiales de enseñanza sobre hechos históricos de violencia.

Víctor Torres - microbiólogo

MACARTHUR FOUNDATION

El doctor Torres se graduó de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, con licenciatura en Microbiología Industrial. Luego obtuvo su doctorado en Microbiología e Inmunología en la Universidad de Vanderbilt. Actualmente es profesor asistente en el Departamento de Microbiología en la Universidad de Nueva York.

Su investigación se centra en las bacterias resistentes a múltiples fármacos que causan enfermedades y en identificar nuevas terapias para combatir y prevenir la infección.

El eje de su trabajo es en torno a la bacteria Staphylococcus aureus y SARM, una cepa virulenta y muchas veces resistente a los antibióticos que es responsable de millones de enfermedades y decenas de miles de muertes al año.

Tras complejos experimentos y estudios, Torres descubrió que las toxinas de la bacteria abruman el sistema inmune al atacar células específicas -en lugar de atacar indiscriminadamente al huésped- lo que contradice los antiguos modelos y tiene implicaciones importantes en el desarrollo de vacunas.

El doctor Torres ha avanzado enormemente nuestro conocimiento de la patogénesis de esa bacteria y ha desarrollado varias estrategias de tratamiento potencial que serán críticas en la batalla contra esta amenaza de la salud humana mundial.