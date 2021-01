Israel entregará 5.000 dosis de vacunas a Palestina

Tras repetidas críticas y presiones de la ONU, Israel, el país con la tasa de vacunación más avanzada del mundo, informó hoy que entregará 5.000 dosis de vacunas contra el coronavirus a la Autoridad Nacional Palestina para que inmunice a los médicos de los territorios ocupados.



Mientras Israel ya vacunó a alrededor de un tercio su población, los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza que ocupa y controla militarmente desde hace más de medio siglo aún no han recibido ni una dosis para administrar.



No está claro si las 5.000 dosis que entregará Israel serán solo para Cisjordania, donde está la sede de la Autoridad Nacional Palestina, el Gobierno palestino, o si este también distribuirá en la Franja de Gaza, donde la autoridad la mantiene la organización islamista que Israel considera como terrorista, Hamas.



"Confirmo que vamos a suministrar 5.000 vacunas a los equipos médicos de la Autoridad Palestina", aseguró una vocera del Ministerio de Defensa israelí a la agencia de noticias AFP y no dio más detalles.





La semana pasada, el nuevo coordinador de la ONU para Medio Oriente, Tor Wennesland, había pedido nuevamente que Israel facilite la vacunación de los palestinos contra la Covid-19, conforme a "las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional".



Israel sí vacuna en Jerusalén este -el tercer territorio palestino considerado por la mayoría del mundo, incluida Argentina, como ocupado- porque desde hace décadas se anexó esa porción de la ciudad de manera unilateral y, por lo tanto, la considera parte de su territorio.



El Gobierno palestino informó en las últimas semanas que firmó cuatro contratos para adquirir vacunas para inmunizar al 70% de la población en Cisjordania y la Franja de Gaza. Las primeras dosis en llegar serán las de la rusa Sputnik V en febrero.



Desde el inicio de la pandemia, Israel registró unos 641.000 casos de Covid-19, de los que fallecieron 4.700. Las autoridades palestinas, en tanto, informaron de 157.000 contagios, de ellos 1.800 decesos, en Cisjordania y Gaza.