"La primera vez que noté que algo iba mal con mis testículos tenía 15 años"

Es una pregunta que el exconcursante del programa de telerrealidad británico Love Island Chris Hughes se hace cada vez más en los últimos dos años, tras haber tenido problemas con sus testículos.

Chris, de 27 años, y su hermano Ben, de 28, aparecen en el documental de BBC Three My, my brother and our balls ("Yo, mi hermano y nuestras 'pelotas'"), donde investigan la salud de sus testículos y esperan inspirar a otros a hacer lo mismo.

"Tuve cuatro operaciones de testículos y la primera vez que descubrí que algo no iba bien tenía como 15 años. Tuve varicocele​, que es una acumulación de venas en mi testículo izquierdo", explica Chris.

"No era especialmente molesto, así que no hice nada durante algunos años. Lo dejé en el fondo de mi mente. Luego, unos años más tarde, me ocupé de ello y también me operaron de hidrocele (un tipo de inflamación del escroto que ocurre cuando se acumula líquido) en el testículo derecho".

En 2018, a Chris le examinaron su testículo en directo, en el programa de televisión This Morning, pero él dice que no le resultó incómodo por todos los procedimientos que había tenido en sus testículos en el pasado. Sin embargo, no pudo ni imaginar el impacto que iba a tener en su hermano.

Mis niveles de testosterona eran demasiado bajos para producir espermatozoides, Ben Hughes, 28

"Ni siquiera sabía que él iba a ir al programa a hacerse la prueba en directo", dice Ben. "Vine a casa del trabajo y mis padres me dijeron que tenía que verlo porque mi hermano había hecho algo realmente increíble".

"Llegó a casa a la 01:00 de la mañana y le felicité, le dije que lo que había hecho iba a ayudar a mucha gente, sin saber que iba a ayudarme a mí también".

Un duro golpe

Esa noche, alentado por la prueba que le habían hecho a su hermano, Ben decidió revisar sus testículos. Y descubrió un bulto.

"Fue casi cosa del destino que Chris hiciera eso y después yo me encontrara un bulto".

"Nunca antes había pensado en eso, no vemos mucho sobre eso [exámenes testiculares] en las redes sociales o en la televisión, y ocurrió de manera muy extraña".

Después de algunas exploraciones, le confirmaron que el bulto era canceroso. Pero antes de que se lo extirparan, Ben decidió almacenar algo de su esperma, en caso de que fuera necesario para concebir en el futuro.

Entonces recibió otro golpe.

"Mis niveles de testosterona eran demasiado bajos para producir espermatozoides. Me enviaron a Londres y visité a otros médicos. Me recetaron un tratamiento unos dos meses después de la operación", dice él.

Desde que le quitaron el bulto en enero de 2019, Ben ha emprendido su camino para tratar de descubrir la causa de su problema de fertilidad (y recuperarse).

Él y su pareja, Olivia, no están tratando activamente de tener hijos, pero les gustaría tenerlos es en el futuro. Ben y su novia, Olivia.

Tema tabú

En el documental, ambos rompen a llorar tras una cita médica en la que averiguan que los espermatozoides de Ben son casi inexistentes. Pero a pesar de la incertidumbre, él trata de mantenerse positivo.

"Creo que estoy en una situación mejor que la mayoría de mis amigos, que nunca se han hecho revisiones de fertilidad, y me considero bastante afortunado de haber comenzado a analizar la mía y de estar haciendo algo al respecto", dice él.

Si hay algo que Chris y Ben quieren es que los hombres sean conscientes de su propia fertilidad, incluso aunque no sea una preocupación actual.

Hay estudios que indican que la fertilidad de los hombres en Europa y en EE.UU. está disminuyendo. Una investigación reveló un aumento de pacientes con bajo recuento de espermatozoides (entre 0 y 15 millones).

Al principio de los 2000, el 9% de los pacientes tenía pocos espermatozoides, y eso aumentó al 11,5% entre 2014 y 2017. Otro estudio encontró una disminución entre 1973 y 2011. Cualquier cantidad por debajo de los 15 millones de espermatozoides por mililitro de semen se considera baja.

En cuanto a las causas del declive, no hay una respuesta definitiva.

En el documental, Chris interroga a algunos amigos en el pub sobre cosas que creen que pueden afectar a los espermatozoides y sus suposiciones son acertadas: la fiebre, el consumo de drogas y la ropa interior demasiado ajustada pueden ser factores.

Los investigadores también sugieren que otros factores del estilo de vida, como la contaminación, podrían afectar la salud de los espermatozoides.

"Nos educan poco"

Los médicos encontraron que el recuento de espermatozoides de Chris era saludable, pero Ben ahora tiene que tomar medicamentos con testosterona para tratar de aumentar los suyos. Los hermanos están de acuerdo en que todos debemos abrirnos más sobre este tema.

"Cuando fuimos al pub local y comenzamos a discutirlo, mis amigos y yo nos dimos cuenta de lo poco que sabemos y de lo poco que nos educan sobre la fertilidad masculina", dice Chris.

Ben y él sienten que, además de no ser conscientes de cómo funciona la fertilidad masculina, los hombres también pueden evitar hablar de ello por las presiones sociales y las ideas sobre la masculinidad. Los hermanos están tratando de concienciar a la población para que analicen más a menudo sus testículos.

"Obviamente, recibimos educación sexual, pero siento que si habláramos un poco sobre la fertilidad, hombres y mujeres seríamos más abiertos al respecto".

"Tengo la sensación de que los hombres podemos encontrarlo un poco desmoralizante, un problema de masculinidad".

"Los hombres podemos sentirnos culpables si no logramos dejar embarazada a una mujer, pero eso es un problema tanto para nosotros como para ellas".

"Cuando Chris y yo éramos más jóvenes y salíamos con nuestros amigos, intentábamos no dejar embarazada a ninguna chica, ¡pero ni siquiera sabíamos si podíamos!", se ríe Ben.

"Es una situación muy extraña, pero creo que los jóvenes deberían hacerse pruebas para revisar su fertilidad. Eso es lo que les aconsejo a todos mis amigos, que se hagan chequeos y sepan cómo están".

Chris agrega que una simple búsqueda en Google sobre temas de fertilidad da como resultado mucha información sobre los problemas que afectan a las mujeres, pero menos sobre los de los hombres.

"¡Hasta internet estigmatiza la fertilidad masculina!", bromea. ¿Es un tabú el tema de la infertilidad masculina?

"Di un par de charlas a alumnos de primaria de mi antigua escuela sobre cómo pueden hacer las revisiones y qué deben hacer para que lo revisen si encuentran un bulto", explica Ben.

"Trato de ayudar a tantas personas como puedo, y lo que publicamos en las redes sociales tiene un gran impacto; hay muchachos de todo el mundo enviándonos mensajes diciendo que lo que estamos haciendo es increíble. Uno nos contó que encontró un bulto y que fue al médico para revisarlo".

"Una semana después, le dijeron que era canceroso y que necesitaba quimioterapia, pero nos dio las gracias por haberle ayudado. Hemos recibido muchos mensajes de ese tipo".

El primer paso para cuidar tu fertilidad, dice Ben, es estar abierto, por más difícil que pueda ser.

"Creo que los hombres nos reprimimos un poco al hablar de nuestros sentimientos y de cómo somos porque se da a entender que no debemos tener problemas y que tenemos que ser fuertes y superarlos, lo cual en realidad no es cierto", dice Ben.

"Si hay algo que me gustaría decirles a los hombres es que simplemente hablen de ello".