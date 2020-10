Guerra de audiencias Trump vs Biden: 5 momentos que marcaron la inusual noche de foros simultáneos de los dos candidatos presidenciales

Fue una noche inusual en la política de EE.UU.

El segundo debate presidencial, que se canceló luego de que Trump se negara a participar de forma virtual tras contraer coronavirus, se convirtió en sendos foros con votantes celebrados a la misma hora y transmitidos en canales rivales de televisión.

Y cada uno de los programas no pudo ser más diferente: la calma frente a la tormenta, la parsimonia frente al ímpetu, la discusión moderada frente a las interrupciones y los tonos subidos.

De un lado, el presidente Donald Trump, en Miami, vivió una acalorada noche en la que fue presionado por votantes y por la moderadora Savannah Guthrie sobre su respuesta al coronavirus, el supremacismo blanco, sus impuestos, la teoría de conspiración QAnon o sus planes para una alternativa al programa de seguro de salud Obamacare.

El demócrata Joe Biden, desde Filadelfia, en un tono calmado y apacible, mostró su arrepentimiento por haber participado hace décadas en un proyecto de ley contra el crimen por el que ha sido duramente criticado y prometió que antes de las elecciones dejará en claro su plan sobre la posibilidad de expandir la Corte Suprema estadounidense.

Los dos principales candidatos en las elecciones del 3 de noviembre solo han celebrado un cara a cara.

Los foros paralelos generaron enfrentamientos y cuestionamientos incluso antes de su realización dado que NBC, la cadena donde Trump realizó su foro, decidió programarlo a la misma hora y fecha en que Biden había anunciado el suyo en la cadena rival ABC.

Muchos medios locales cuestionaron que la decisión afectaría al público estadounidense y dificultaría que se informase de forma oportuna, pero también fue visto como una "guerra de audiencias" no solo entre televisoras rivales, sino también entre los seguidores de ambos candidatos.

Te contamos algunos de los momentos más destacados de la excepcional noche.

1. Trump y QAnon

La teoría de la conspiración de QAnon sostiene que Trump está luchando contra una red clandestina del "estado profundo" formada por élites políticas, empresariales, mediáticas y del entretenimiento, que a menudo involucran complots satánicos y tráfico de niños.

Cuando Guthrie le preguntó a Trump el jueves por la noche si rechazaría al grupo, el mandatario respondió que no sabía "nada sobre QAnon".

La moderadora dijo que le acababa de contar sobre el grupo.

"Me lo dijiste, pero lo que me dijiste no necesariamente lo convierte en un hecho. Odio decir eso", respondió Trump.

"Sé que están en contra de la pedofilia, que la combaten muy duro", respondió luego de decir que no los conocía. Trump estuvo en Miami, Florida.

Luego, como ha hecho en otras ocasiones cuando se le pregunta sobre el supremacismo, intentó cambiar de tema hacia su condena a Antifa, un movimiento de activistas principalmente de extrema izquierda que combate la discriminación racial, a veces de forma violenta.

El ir y venir continuó cuando la presentadora desafió a Trump: "Usted entonces sabe [sobre QAnon]".

"No sé", respondió el mandatario.

2. Biden y la Corte Suprema

En el foro ciudadano de Biden, se le preguntó al candidato demócrata si apoyaba un aumento en el número de miembros de la Corte Suprema.

La cuestión ha estado en el aire durante las últimas semanas, después de que el Partido Republicano decidiera seguir adelante con el proceso para confirmar a Amy Coney Barret como magistrada de la Corte Suprema tras la muerte, el pasado 18 de septiembre, de la jueza Ruth Bader Ginsburg.

La nominación de la conservadora Barrett ha causado división por producirse a pocas semanas de la cita electoral, especialmente después de que los republicanos se negaran en 2016 a tener en cuenta al nominado del entonces presidente Obama cuando quedó vacante un puesto en la Corte.

Los republicanos argumentan que, si se confirma la nominación de Barrett, el candidato demócrata planea ampliar el número de magistrados de la Corte, que actualmente son nueve, para contrarrestar la mayoría conservadora. Con esto, dicen, Biden manipularía la tercera rama del gobierno de Estados Unidos, el poder judicial.

El moderador George Stephanopoulos presionó a Biden para que dijera si se está planteando hacer algo así.

"Estoy abierto a considerar lo que ocurra a partir de ese momento", respondió Biden, en referencia a que su decisión dependería de la votación en el Senado.

Stephanopoulos le preguntó al exvicepresidente si los votantes tienen derecho a saber cuál es su posición sobre el tema clave.

"Tienen derecho a saber cuál es mi posición y tendrán derecho a saberlo antes de votar", dijo.

"Dependiendo de cómo manejen esto", agregó, aparentemente refiriéndose a la confirmación republicana de la jueza Barrett.

3. El coronavirus

Como no podía ser de otra manera, el coronavirus también protagonizó gran parte de los dos debates ciudadanos.

De hecho, ambos foros comenzaron con preguntas sobre la estrategia para combatir el coronavirus, pero en cada caso el tono fue muy diferente.

En el encuentro de Trump, quedó claro desde un principio que la presentadora no le iba a permitir eludir las preguntas incómodas al presidente republicano.

Así, Guthrie insistió en saber cuándo fue la última vez que Trump dio negativo antes de su test positivo en covid-19.

La presentadora de la cadena NBC quería averiguar si el presidente se había hecho la prueba antes del debate que mantuvo con Biden el 29 de septiembre, pero Trump no logró ofrecer una respuesta clara.

Por su parte, Biden aprovechó los primeros minutos de su evento para criticar la gestión del gobierno y para desarrollar sus ideas sobre la mejor manera de hacer frente a la pandemia.

En ese sentido afirmó que, de existir una vacuna antes de diciembre, la tomaría si la ciencia asegura que es segura y que como presidente valoraría hacerla obligatoria.

"Si los científicos dicen que la vacuna está lista y ha sido probada, que ha pasado por las tres fases, sí, lo tomaría y animaría a la gente a que lo hiciera", dijo.

4. Los distintos tonos de preguntas y respuestas

El foro de Biden pareció en ocasiones una clase sobre memorias y teoría política: el presentador fue incisivo por momentos, como en el tema de la falta de respuestas sobre el potencial aumento de jueces en la Corte Suprema, pero en todo momento la conversación mantuvo los tonos.

Los votantes también presionaron al candidato en otros temas delicados, como el fracking o el apoyo a las personas transgénero, pero el candidato siempre respondió en tono moderado, con anécdotas y sin exabruptos.

En Miami, sin embargo, la noche fue diferente.

Guthrie no solo realizó preguntas incómodas que hicieron a Trump perder por momentos la compostura, sino que también desmintió al mandatario cuando realizó aseveraciones falsas y le volvió a repetir las preguntas cuando las evadía.

Por ejemplo, cuando Trump afirmó que un estudio dice que el 85% de las personas que usan mascarilla contra el coronavirus se contagian, Guthrie señaló que conocía el estudio y no era eso exactamente a lo que se refería la investigación.

Cuando Trump defendió la respuesta de su gobierno contra el coronavirus citando una predicción que indicaba que al menos 2 millones de personas podrían morir de covid-19, Guthrie acotó que esa cantidad estimaba el número de personas que moriría si no se tomaba ninguna medida. La moderadora fue celebrada a la par que cuestionada en las redes sociales por sus preguntas y comentarios incómodos al presidente.

Pero quizás el momento más viral de la noche fue cuando la moderadora se refirió a un retuit que realizó hace poco el presidente con una teoría falsa sobre la muerte de Osama bin Laden.

"Fue solo un retuit", respondió el mandatario. "La gente puede decidir por sí misma".

Fue entonces cuando la presentadora le recordó el cargo que ocupa y la influencia que sus tuits tienen sobre millones de personas.

"Usted es el presidente. Usted no puede actuar como el tío loco de alguien que puede retuitear lo que sea", dijo

5. El reconocimiento de Biden de un error político

Uno de los elementos que ha recaído durante la campaña sobre Biden en relación a su carrera política es el el proyecto de ley contra el crimen que defendió en 1994 y que llevó a duros cuestionamientos años después.

Cuando Stephanopoulos le preguntó si fue un error apoyar el proyecto de ley, Biden respondió de forma afirmativa y dijo que el error del proyecto se había producido en la forma en la que se había aplicado en los estados.

El candidato demócrata consideró que la legislación era "indicativa de su época", pero que los problemas de justicia racial en Estados Unidos son diferentes ahora.

"Las cosas han cambiado drásticamente", dijo.

Tonos muy diferentes

Análisis de Anthony Zurcher, periodista de la BBC en Washington

Se suponía que el jueves por la noche habría un debate presidencial. En cambio, se ofreció a la nación lo que se anunció como dos foros de electores en duelo.

Pero si bien los eventos, que se transmitieron en cadenas diferentes, tenían el mismo formato, ahí terminan las similitudes.

La velada del presidente Trump fue polémica. Desde el principio, fue presionado sobre su manejo de la pandemia de coronavirus, su posición sobre el uso de máscaras y sus puntos de vista sobre los supremacistas blancos y los teóricos de la conspiración de QAnon.

La moderadora Savannah Guthrie lo acribilló con repreguntas cuando parecía evasivo. El presidente fue más rápido y más agradable que durante el primer debate, pero no hay duda de que una vez más estaba jugando a la defensiva.

Con un cambio de canales al foro de Biden, el acaloramiento se apagó. El moderador George Stephanopoulos permitió que el exvicepresidente diera respuestas largas, a veces tortuosas. Se sentía como un programa de entrevistas de interés público, con lecturas solemnes de la Constitución de Estados Unidos antes de las pausas comerciales.

El foro de Trump hizo que la televisión fuera más entretenida, y es casi seguro que habrá atraído a más espectadores. Pero eso podría ser una bendición y una maldición si lo que quieren los votantes estadounidenses en noviembre es algo un poco más, bueno, aburrido.