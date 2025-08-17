Atención usuarios de Waze: la aplicación dejará de funcionar en algunos dispositivos

Con 180 millones de conductores utilizando la app, Waze es una de las plataformas más elegidas a la hora de emprender un viaje de larga distancia o de transitar por la ciudad. Su principal característica consiste en reportar en tiempo real accidentes, congestionamientos, calles cortadas, radares y peligros en la ruta.

Recientemente, se ha confirmado que una gran parte de estos millones de usuarios podrían quedarse sin la aplicación, ya que su última versión eleva los requisitos mínimos para instalar y actualizarla. A partir de la próxima actualización será necesario contar con Android 10 o superior para usar Waze con todas sus funcionalidades. Esto deja fuera a todos los celulares, tablets y sistemas de vehículos que usen Android 9 o versiones anteriores.

protesta uber aplicación conductores (2) Peligra la actualización de Waze en algunos dispositivos. Rodrigo D'Angelo / MDZ ¿Qué pasa con los celulares que no podrán actualizar Waze? Las versiones actuales en estos dispositivos seguirán funcionando y mantendrán acceso a mapas actualizados y reportes de tráfico en tiempo real, pero no recibirán nuevas funciones ni correcciones de errores. El cambio impactará sobre todo en tablets antiguas y equipos integrados en autos que rara vez reciben actualizaciones de software. Para quienes no puedan actualizar, Google Maps sigue siendo compatible con Android 8 y posteriores, aunque con un enfoque menos inmediato que Waze.