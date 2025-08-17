Plataformas|
Atención usuarios de Waze: la aplicación dejará de funcionar en algunos dispositivos
Waze anunció que una nueva actualización dejará de brindar servicios a usuarios de dispositivos antiguos.
Con 180 millones de conductores utilizando la app, Waze es una de las plataformas más elegidas a la hora de emprender un viaje de larga distancia o de transitar por la ciudad. Su principal característica consiste en reportar en tiempo real accidentes, congestionamientos, calles cortadas, radares y peligros en la ruta.
Recientemente, se ha confirmado que una gran parte de estos millones de usuarios podrían quedarse sin la aplicación, ya que su última versión eleva los requisitos mínimos para instalar y actualizarla. A partir de la próxima actualización será necesario contar con Android 10 o superior para usar Waze con todas sus funcionalidades. Esto deja fuera a todos los celulares, tablets y sistemas de vehículos que usen Android 9 o versiones anteriores.
¿Qué pasa con los celulares que no podrán actualizar Waze?
Las versiones actuales en estos dispositivos seguirán funcionando y mantendrán acceso a mapas actualizados y reportes de tráfico en tiempo real, pero no recibirán nuevas funciones ni correcciones de errores. El cambio impactará sobre todo en tablets antiguas y equipos integrados en autos que rara vez reciben actualizaciones de software. Para quienes no puedan actualizar, Google Maps sigue siendo compatible con Android 8 y posteriores, aunque con un enfoque menos inmediato que Waze.
Entre las limitaciones más significativas, se encuentra el impedimento para recibir correcciones de errores, causar problemas de rendimiento y aumentar la vulnerabilidad ante fallas o brechas de seguridad, especialmente si usás Waze conectado a sistemas como Android Auto en el coche. Aunque las funciones actuales como rutas en tiempo real, alertas de incidentes y reportes comunitarios seguirán disponibles por ahora, con el tiempo Waze podría perder efectividad o incluso dejar de funcionar.