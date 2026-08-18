Atención médica gratis en CABA: cómo sacar turno para odontología y oftalmología

Los vecinos de CABA tienen acceso a distintos servicios gratuitos durante una nueva semana de Más Servicios en tu Barrio. Del martes 18 al viernes 21 de agosto se realizan los operativos de atención médica , vacunación, trámites y otros servicios, aunque algunas prestaciones requieren sacar turno previamente.

Los operativos funcionan de 9 a 14 horas en los distintos puntos establecidos para esta semana. Uno de los servicios más utilizados es el de la atención de odontología y oftalmología, por lo que tiene cupos limitados.

El programa Más Servicios en tu Barrio incluye atención médica gratis, con turnos para odontología y oftalmología. Foto: GCBA

Para acceder hay que reservar un turno a través de la turnera disponible en la biografía de la cuenta oficial de Más Servicios en tu Barrio en Instagram.

La planilla se actualiza todos los viernes a las 14 horas. Por eso, conviene ingresar en ese momento para consultar las fechas disponibles y completar la solicitud.

La atención oftalmológica se realiza durante dos jornadas y en distintos barrios porteños:

Martes 18 de agosto: Cildáñez Comunitario, Echeandía 4420, Parque Avellaneda.

Jueves 20 de agosto: Club Atlético Vélez Sarsfield, avenida Reservistas Argentinos 249, con acceso por la Puerta 15, Liniers.

Dónde hay atención odontológica gratis

Los controles odontológicos están disponibles el miércoles y el viernes:

Miércoles 19 de agosto: Complejo Habitacional Padre Mugica, avenida Castañares 6600, Villa Lugano.

Viernes 21 de agosto: Plaza Carrillo, en la intersección de avenida Mariano Acosta y Pasaje de Las Artes, Villa Soldati.

Qué otros servicios gratuitos hay en los barrios

Además de la atención odontológica y oftalmológica, el programa ofrece distintos servicios, trámites y asesoramiento durante los operativos.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran:

Orientación sobre AGIP, Anses, MiBA y SUBE.

Asesoramiento de Defensa al Consumidor y del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad.

Información sobre programas educativos del Ministerio de Educación porteño.

Mediación y convivencia vecinal.

Gestión de DNI y pasaporte, con cupos limitados.

Consultas sobre subsidios para los servicios de luz, agua y gas.

También está presente la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal, donde se brinda orientación y se pueden realizar denuncias relacionadas con distintos delitos.

A su vez, el programa Elegí Participar cuenta con propuestas destinadas a promover la participación vecinal en temas de interés comunitario.

Vacunación y controles de salud gratis

Los operativos también ofrecen vacunación antigripal y contra el COVID-19, ambas con cupos limitados, además de controles de presión arterial.

La disponibilidad de cada prestación puede variar según el operativo y los cupos previstos para cada jornada.

Servicios gratuitos para mascotas

Los animales también tienen servicios gratuitos durante la semana de Más Servicios en tu Barrio.

La propuesta incluye:

Vacunación.

Desparasitación.

Tratamiento de sarna.

Detección de zoonosis.

Diagnóstico de psitacosis en aves.

La vacunación de animales se realiza sin turno los martes, jueves y viernes, aunque tiene cupos limitados.

En el caso de las castraciones, es necesario solicitar turno previamente. Este servicio está disponible los martes y miércoles.

Otras actividades gratuitas

El programa también suma propuestas de reparación y actividades culturales. Repara Móvil está presente durante las jornadas del martes y jueves, con soluciones y orientación vinculadas con reparaciones.

El viernes, además, hay espectáculos culturales como parte de las actividades complementarias.