Así será el Trambús en CABA: el recorrido completo y los barrios que conectará

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) avanza con la incorporación del Trambus , un nuevo sistema de transporte público eléctrico que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque. La primera línea, denominada T1, recorrerá 20 kilómetros, atravesará ocho barrios y se integrará con la red de subtes, trenes y Metrobús.

El proyecto busca ofrecer una alternativa de transporte más eficiente y sustentable, con vehículos que funcionan exclusivamente con energía eléctrica y circulan sobre neumáticos, sin necesidad de construir vías ferroviarias.

La línea T1 tendrá un trayecto de 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y Aeroparque, conectando distintos puntos estratégicos de la Ciudad.

La nueva línea del Trambus porteño tendrá un trayecto de 20 kilómetros.

Durante su recorrido atravesará los barrios de:

Además, permitirá combinar viajes con las líneas A, B, D, E y H de subte, distintas estaciones de tren y los corredores de Metrobus.

Qué beneficios tiene el Trambus

Las unidades del Trambús serán 100% eléctricas, por lo que contribuirán a disminuir las emisiones contaminantes y el ruido generado por el transporte urbano.

Según las estimaciones oficiales, el servicio permitirá reducir hasta un 40% los tiempos de viaje y contará con frecuencias cercanas a los cuatro minutos durante las horas de mayor demanda.

Qué cambios habrá en el tránsito de Caballito

La puesta en marcha del Trambús también implicará modificaciones en la circulación vehicular en Caballito.

Desde octubre, la avenida Acoyte tendrá sentido único hacia el norte e incorporará un carril exclusivo para las unidades del nuevo sistema. En paralelo, la avenida Honorio Pueyrredón pasará a tener circulación únicamente en sentido sur.

Asimismo, cambiará el sentido de circulación de calles como Felipe Vallese, Ambrosetti y Balcarce, en el marco de las obras necesarias para adaptar el recorrido del Trambús.