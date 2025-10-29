Al menos 20 muertos en Haití tras las lluvias provocadas por el huracán Melissa

Equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros en Petit-Goâve, una de las zonas más golpeadas por el huracán Melissa en Haití.

Al menos veinte personas murieron y 10 están desaparecidas en Petit-Goâve, al sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán Melissa por el Caribe, informó ese miércoles el director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre.

En declaraciones a medios locales, Pierre dijo que los equipos de rescate han recuperado veinte cuerpos, mientras siguen la búsqueda de diez personas reportadas como desaparecidas. De acuerdo con el funcionario, otras diez personas resultaron heridas por la situación causada por Melissa, que el martes tocó tierra en Jamaica y la pasada madrugada en Cuba.

Haití, un país muy golpeado por los fenómenos naturales Ya la semana pasada, cuando todavía era tormenta tropical, Melissa causó tres muertes y al menos dieciséis heridos en Haití, un país muy vulnerable a los fenómenos naturales. Según datos ofrecidos por Unicef, más de 2.000 personas en Haití fueron acogidas en escuelas, que sirven como refugios, después de haber sido afectadas por lluvias asociadas a Melissa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Comunikando/status/1983560949815472383&partner=&hide_thread=false En Petit Goave, en el Departamento del Oeste , en Haití, la crecida del río La Digue, deja 20 muertos y 10 se encuentran desaparecidos, informa la agencia de protección civil. Informaciones preliminares #HuracánMelissa #Haiti pic.twitter.com/UhQs1SdgdQ — José Luis Soto R. (@Comunikando) October 29, 2025 Los huracanes y tormentas tropicales en Haití han causado centenares de muertos desde octubre de 2016, cuando el huracán Matthew dejó 573 fallecidos y miles de damnificados, solo seis años después del terremoto de enero de 2010 que provocó unos 300.000 muertos, cerca de 1,5 millones de damnificados y el colapso de buena parte de la infraestructura.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos aseguró este miércoles que el huracán presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, con ráfagas aún mayores, y es posible que se fortalezca ligeramente entre hoy y mañana.