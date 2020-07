¿Es posible hacer una lista de los mejores videojuegos de la historia?

Honestamente me lo pregunto. ¿Bajo qué parámetros podemos decir que uno es mejor que otro? ¿Originalidad? ¿Jugabilidad? ¿Innovación? ¿Y dónde queda la parte subjetiva de lo que más atrae a una persona y a otra?

Es realmente complicado. Así que, de prepo, yo voy a armar mi lista de los cinco juegos que de alguna manera me han fascinado. No tienen un orden particular, no tiene uno una ventaja sobre otro. Simplemente es una lista de recomendación para que, si alguno no lo jugó lo haga, y si lo hizo y lo recuerda con cariño como yo, lo haga de nuevo.

1. BioShock

¡Bienvenidos a la vida abajo del mar! Pero acá no hay sirenas, ni cangrejos cantantes. Lo que va a encontrarse es una sociedad “perfecta”, idílica quizás. Hace unos años un multimillonario decidió construir esta ciudad subacuática con lo mejor de lo mejor de la sociedad. Pero el sueño cayó, murió, como casi todos los habitantes. Ahí llega el personaje después de que su avión cae y debe sobrevivir a los distintos habitantes mecánicos que quedan y los pocos humanos que hay.

Una de las características del juego que me atrapó tiene que ver con la forma en que cuenta la historia. Visualmente es muy atractivo y al mismo tiempo plagado de información que el jugador, sin darse cuenta, va absorbiendo en la medida que va atravesando los distintos pasillos y habitaciones. La historia está presente todo el tiempo, ya sea que alguien le cuente algo o lo que le cuenta el entorno.

Las remasterizaciones recientes han mejorado mucho los detalles. Sus dos secuelas son excelentes, sobre todo BioShock Infinite, pero hoy me quedo con el primero.

2. Red Dead Redemption

Ya había jugado algún que otro juego de vaqueros, como el Call of Juarez, pero RDR es sin lugar a duda atrapante. El jugador se pone en la piel de John Marston, obligado a cumplir misiones para el gobierno a cambio de su libertad. De ahí en más los sucesos van llevándolo a descubrir no solo la historia, sino también el mundo que lo rodea, desarrollando sus capacidades y disfrutando de un buen asado de víbora a la luz de la luna.

Si bien remite mucho a los GTA, pero con bandoleros, Read Dead Redemption tiene un par de factores que lo hacen muy atrayente: una historia atrapante, un mundo que invita a cabalgar y un doblaje de voz que le da mucha credibilidad a cada uno de los personajes que el jugador cruza en su camino.

Si bien su séquela es también de muy buena calidad, RDR que es el segundo juego de la saga Red Dead pero el primero de este estilo, siempre tendrá un lugar particular en mi lista.

3.Age of Empires 2

Si, ya se, me va a decir que es una antigüedad, pero ¿quién no aprendió algo de historia jugando esto? Su estilo y jugabilidad no eran nuevos, apenas si eran mejora del primer juego de la saga, con un par de agregados que lo hicieron bastante mejor.

Pero lo que atrapaba era la historia, o por lo menos esa sensación de ser parte de La Historia. El jugador no era “nombrerandom399” sino que tomaba la piel de William Wallace, o Juana de Arco, o el Gengis Khan, y se a ciencia cierta que muchos aprendieron más de historia con este juego que con lo que veían en la escuela.

4. What Remains of Edith Finch

De esta lista debe ser el más nuevo y ya tiene un par de añitos, pero la verdad es que es atrapante desde el primer momento. Enfrentar esta historia es enfrentar miedos, el pasado, la sensación de maldición constante, secretos indescriptibles y, en la medida que avanza, la necesidad de cerrar todo para el futuro de alguien más.

No tiene complejidad, no tiene un gran desafío en lo que se refiere a jugarlo, salvo estar atento, intentar involucrase con la historia y disfrutar de todo, incluso del miedo.

5. League of legends.

Voy a ser honesto: soy un pésimo jugador y de hecho no me gusta tanto participar porque no lo disfruto. Pero LOL tiene algo que despertó en mi un concepto que no me imaginaba: El eSport.

Previo a LOL sabía de torneos de juegos en distintos lugares del mundo, de campeonatos en cibercafés o de juntadas de amigos. Pero ver lo que la empresa hizo y la forma en que llevaron el juego de eso, ser un juego, a convertirse en todo un deporte me fascinó. League of Legends es, como juego, entretenido para jugar con amigos, aunque tiene una comunidad de jugadores bastante imbéciles por momentos; pero desde la perspectiva del eSport, marcó un camino y una forma de entenderlo.

Seguramente me dirá: ¡falta tal o cual! No se preocupe, no se trata de hacer una lista de los mejores. Se trata de los que me gustaron, me atraparon. Disfrute, juegue, diviértase. El mejor juego es aquel que te hace sonreír cuando lo recuerda.