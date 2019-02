¡Reality Vendimial a full! Las reinas ya conviven en el hotel Fuente Mayor

Se trata de un de los momentos emblemáticos de los últimos tiempos en cuanto a historia vendimial. Es el que ya hace sentir, a través de la prensa y de los pocos fanáticos y familiares que pueden acercrse, el clima vendimial en el ambiente.

Es que hoy desde las 8:30 de la mañana, una a una, las candidatas al cetro nacional 2019 arribaron al hotel Fuente Mayor y revolucionaron el lobby y la calle Espejo de nuestra ciudad.

La Reina Nacional de la Vendimia da la bienvenida a las Candidatas 2019 al cetro. En las puertas de @FuenteMayor1 de calle Espejo comienza la convivencia vendimial. pic.twitter.com/tbFoB3hNxk — Federico Croce (@FedericoCroce) 25 de febrero de 2019

Coordinadoras cargadas de cosas, capas, equipajes con maquillajes, vestidos, cajas de zapatos e incluso percheros enteros se acumulaban en la recepción del flamante Fuente Mayor.

Intendentes presentes en la entrada de las Reinas Vendimiales al hotel Fuente Mayor.

La ansiedad y la emoción de las candidatas fue notoria: es que es hora de dejar atrás, por dos semanas, su vida ordinaria. Las chicas dijeron adiós a su familia y a su cotidianeidad y cumplieron con uno de los ítems más emocionantes de la agenda vendimial: llegar al hotel y convivir durante 2 semanas, para prepararse para el Acto Central donde una de ellas se alzará con la corona nacional.

El Secretario de Cultura, @GarecaGc, recibió a las soberanas junto a los intendentes de Las Heras, Junín y La Paz. También hubo funcionarios de otros departamentos en la puerta del @FuenteMayor1 de calle Espejo. pic.twitter.com/EA2crVLF5H — Federico Croce (@FedericoCroce) 25 de febrero de 2019

Las Perlitas

-Caciques. Solo tres intendentes dijeron presente y acompañaron a Diego Gareca, Secretario de Cultura, en la recepción: Mario Abed -Junín-, Daniel Orozco -Las Heras- y Diego Guzmán -La Paz-.

- La primera y la última. Charlando con Alejandra Gamboa, la Coordinadora General de Reinas vendimiales, nos enteramos que la representante de Guaymallén fue la más puntual y la que llegó antes que todas. La última en decir presente fue la reina de San Martín.

- ¿Y las que faltan? Las reinas de San Carlos y de Luján de Cuyo se incorporarán en horas de la tarde a la convivencia. Por un problema de índole familiar, María Laura de San Carlos avisó de su tardanza. Micaela de Luján está realizando la sesión de fotos oficial, y a eso se debe su tardanza.

- La palabra de los anfitriones. El secretario de Cultura, Diego Gareca, acompañó el ingreso de las reinas al hotel y comentó “Van a tener jornadas muy importantes, sobre todo por la convivencia y por la capacitación, que en estos días es muy intensa”.

Además, el funcionario agradeció el esfuerzo conjunto de las reinas, los municipios, la secretaría, la prensa y la comunicación y el apoyo de sus familias, que hacen posible Vendimia. En este contexto, entregó a cada una de las soberanas una agenda especialmente diseñada, para que sigan a cada momento las actividades programadas para estos días.

También, Flavio Kristich, titular de Fuente Mayor expresó: “Agradecemos a quienes nos han permitido participar de esta celebración inmejorable, que hemos tenido y de nuestra gran experiencia. Damos la bienvenida a las reinas a nuestro hotel, a nuestro espacio. Espero que tengamos la posibilidad de seguir haciendo esto durante varios años y, nuevamente, ser parte de esta experiencia inolvidable y que nos toca vivir.”

- Palabras de la reina y la virreina 2018: Julieta Lagos, reina nacional de la Vendimia 2018, señaló que “realmente es maravilloso que te acompañen, te ayuden y te apoyen. Nosotras tenemos la suerte de tener un grupo hermoso y aquí las cosas se disfrutan de otra manera. Les deseo suerte a las chicas, que disfruten, se acompañen y que apoyen a la futura reina”.

Por su parte, María José Di Marco dijo que “durante este año, he podido disfrutar de cosas maravillosas que me regaló mi reinado, como poder vivir esto de ser mamá, reina y también de seguir con mis estudios, así que ha sido un año excelente, en el que me he sentido muy orgullosa como mujer, porque siempre digo que somos multifacéticas. Hemos trabajado de manera conjunta con Cultura, con Turismo, así también con lo social y considero que vamos a seguir trabajando mucho más como ex reinas”.