Mirá la foto: ¿La Virgen se apareció junto a la Virreina de la Vendimia?

Luz Martina Mercol Pelandino dio que hablar el sábado 9 de marzo no solamente por haber conseguido el cetro de Virreina Nacional de la Vendimia, sino porque decidió, cuando le pidieron que dijera sus primeras palabras luego de la coronación, homenajear a la Virgen María con una tradicional oración de la grey católica: "Bendita sea tu pureza".

Luego de esto, saludó a sus familiares y amigos, y a todo el pueblo de Lavalle, de donde ella es oriunda.

La joven, que días previos había manifestado que lo más importante en su vida es la familia, explicó el domingo en el tradicional desayuno de las reinas que ha peregrinado para honrar a la Virgen.

La foto polémica: ¿Está la Virgen María junto a la Virreina? / crédito: paradise producciones

Justamente luego de la coronación, una foto que se viralizó a través de las redes sociales muestra una silueta de luz que muchos intepretan como la presencia de la Madre de Jesús cerca de la joven. Vale decir que la fotografía justamente fue tomada en el momento en que la joven recitaba la oración mariana.

Diferentes comunicadores postearon en sus redes que fue la madre de Luz Martina quien tomó esa imagen. "Me puso la piel de gallina", comentó uno de ellos. Sin embargo, luego se conoció que el momento captado es el de la coronación departamental.

"Los que me conocen saben el amor y la Fe que tengo por la Virgen, ella me demuestra que esta siempre, en personas, en acciones... y en la fiesta lo dejo a su criterio lo de las fotos en blanco y negro... solo voy a decir que cuando vi esas fotos me brillaron los ojitos y Bendita sea tu pureza, GRACIAS", expresó la flamante Virreina.