Así es y así piensa Agustina Burgos: Reina de la Ciudad de Mendoza

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continúa esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Agustina, la Reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Hoy te presentamos a Agustina Burgos, quien ya se recibió de veterinaria, y representó a la Cuarta sección. Esta joven de 24 años es la encargada de llevar la esperanza capitalina al Frank Romero Day.

¿ Por qué se te ocurrió presentarte como Reina y que fue lo que te motivo?

Yo creo que todas las mendocinas nos queremos presentar como reina. Es algo que desde chiquitas siempre vemos. Me decidí este año porque me recibí, entonces dije: "es este año o nunca".

¿Para que crees que sirve la Reina?

Para representar a todos los mendocinos. Creo que es un persona que nos va a representar en el mundo. El mundo nos conoce por vendimia.

¿Crees que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

Creo que la gente siempre piensa que la reina es solo una cara linda y nada más. No es solo eso, sino que debe saber hablar, como representarnos, e ir mas allá. La gente debe valorarnos.

Agustina, la Reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una Menos”?

Me interesa que se empiecen a conocer cosas que antes no se conocían, y que se empiece a hablar de cosas que antes no se hablaban por miedo. Mientras todo sea con respeto, me gusta que haya democracia.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante"?

La reina es algo mas bien representativo. Estoy a favor de cuidar lo cultural y lo tradicional.

¿Qué opinas de que la belleza sea una característica que si o si tiene que tener la reina?

La belleza no es lo más importante, creo que se tienen que mirar otros valores.

De aquí a 10 años ¿ Como te gustaría que la gente te recuerde?

Quisiera que se acuerden de mí por algo bueno que hice, y no solo por ser la reina de Ciudad: quiero dejar una marca. Como en todas las notas digo, yo estoy muy abocada a mi profesión, que tiene que ver con el cuidado del reino animal y el medio ambiente, así que por ese lado me gustaría que me recuerden.

Agustina, la Reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

¿ Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer o acoso callejero?

Gracias a Dios no lo pasé. Se que pasa, pero agradezco que yo no lo viví.

Definite en 3 palabras.

Tranquila, simpática, y perfeccionista.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

Ser tan autoexigente, lo sufro mucho.

¿Qué destacarías de tu departamento?

La cantidad de cosas y actividades que se pueden hacer, eso es lo que más me gusta.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

El tráfico es terrible. La gente debería empezar a utilizar más los transportes públicos, para cuidar el medio ambiente. Se están haciendo muchas gestiones para que las personas usen bicicletas, o alquilen bicis.

A nivel provincial, que sea mas accesible para los turistas nacionales poder llegar. He visto que todo esta muy caro en el turismo de las bodegas, por ejemplo.

Agustina, la Reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

¿Usarías el pañuelo verde-que aboga por el aborto “legal, seguro y gratuito” o el pañuelo celeste- que pide-“Salvemos las dos vidas”? ¿Tenés alguna opinión concreta sobre estas dos posturas?

No todo es blanco o negro: hay un montón de cosas para evaluar en el medio. No optaría ni por uno ni por otro, pero me gusta que se empiecen a escuchar cosas que antes no se escuchaban. Mientras se hable todo con respeto y que estemos en democracia, me gusta.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza (y en algunos departamentos más). ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿ Es un área que te interese la política?

Si me he informado, mi intendente va para Gobernador. Me interesa la política y es un año importante para todos. No me gusta votar por votar, pero si ver quien es el que más me interesa y tiene mis mismos objetivos.

Agustina, la Reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de Ciudad? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional ¿Qué otros proyectos tendrías?

Mi objetivo tiene que ver con promover lo que es adopción y tenencia responsable, no al abandono de los animales, y mucho cuidado del medio ambiente. La gente no entiende que destruir el medio ambiente nos perjudica en un montón de cosas y que toda la producción se ve afectada por esto. Últimamente ha aumentado la cantidad de humedad y se ven perjudicados los cultivos. Mi lema siempre es luchar por el medio ambiente y los animales.

¿Sabes algo sobre el mundo del vino? Tenías estudios sobre el vino o es un área mas nueva para vos?

Es bastante nuevo el tema, no es que era una experta pero si tomaba vino.

Personalidad argentina que admires.

Favaloro, siempre me ha gustado el mundo de la salud y Él ha hecho muchas cosas por la salud de todos. Prefirió quedarse en Argentina y apoyarnos a nosotros, jugársela por el país.