Giuliana Calani: "Voy a luchar por el valor monetario que merece el vino"

Giuliana Calani es la reina de San Martín y con la intención de mediar entre las autoridades provinciales y la gente de su departamento, deja bien en claro por qué lucha, qué desea como candidata y qué cosas cambiaría.

¿Por qué te presentaste para ser reina?

Decidí presentarme porque a través del reinado quisiera lograr que haya una comunicación más fluida entre la gente del pueblo y el gobierno o municipio, ser un eslabón entre los dos sectores.

¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

En la fiesta departamental, en Palmira, note que el entusiasmo creció, la gente estaba muy entusiasmada con la fiesta.

¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

La Reina Nacional debería seguir existiendo porque es la mujer que representa a todo una provincia a nivel cultural y social, ya sea en el país como también en el exterior.

¿A qué te dedicás?

Soy Profesora de Matemáticas.

¿Cuál es tu sueño?

Poder seguir creciendo en mi profesión.

¿Cuál es tu gran talento?

Cocinar.

¿Qué te apasiona?

El compartir y disfrutar momentos con los seres más queridos.

¿Cómo te ves dentro de 20 años?

Dentro de 20 años me veo dando clases y trabajando en la educación queriendo aportar lo mejor de mi para que la provincia o país siga creciendo.

¿Qué hacés en tu tiempo libre?

Cocinar y hacer ejercicio.

¿Cómo está compuesta tu familia?

Mi familia está compuesta por papá, mamá y un hermano mayor.

¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento?

Lo que más me gusta de mi departamento es el Museo de las Bóvedas, es la casa de nuestro general San Martín, un lugar tan significativo para todos los sanmartinianos, como también en Argentina. No puedo dejar afuera el centro de Congreso y Exposiciones Francisco que se encuentra en el Parque Angesi y podemos contar ahí mismo con el autódromo. Además en el centro de nuestro departamento se trata de mantener el diseño y la arquitectura de la época colonial de hace alrededor de 150 años. La relación de lo moderno y la época colonial es hermoso.

¿Qué produce riqueza en tu departamento?

Son varios los ámbitos que producen riqueza en mi departamento, por ejemplo las bodegas, fábricas de olivo y todas las empresas que se encuentran en él.

¿Tenés algún proyecto pensado para tu departamento?

Los proyectos que me gustaría trabajar en mi departamento es el poder mejorar la educación y fomentar el respeto en ella como en todos los ámbitos y además otro proyecto sería darle el verdadero valor que merece la gente que trabaja en la vid, luchar por el valor monetario que merece el vino.

¿Qué lugar hay para los emprendedores en tu departamento?

Hay muchos lugares, contamos con 16 departamento en donde en cada uno de ellos tenemos innumerables fincas, fábricas de olivo, ferrocarril, lugares céntricos para negocios, también lugares ideales para restaurantes y bares (lugares muy concurrido en las noche).

¿Qué hacés para cuidar el medio ambiente?

Personalmente para cuidar el medio ambiente tengo la precaución y obligación de no tirar papeles, plásticos, etc. al piso. No quemo hojas, ni plásticos. Y trato de concientizar a la gente de mis alrededores.