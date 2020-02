Comenzaron las obras en el Teatro Griego

Se espera, bajo el plan de trabajo establecido, que prevé la posibilidad de lluvias por la fecha, que el escenario esté listo para el 1 de marzo, día en que los artistas subirán al Teatro Griego, a una semana de la fiesta.



El encargado de infraestructura, Leonardo Martín comentó: “La jornada laboral se extiende de 9 a 22, con aproximadamente 35 trabajadores, que cuentan con todas las precauciones y estándares de seguridad. Los 5 escenarios son un poco más grandes que años anteriores, con aproximadamente unos 3500 metros.”



Las obras comenzaron replanteando la parte netamente estructural, tanto del escenario principal, el de músicos, las gradas de reinas y un puente que cruza la calle sur. Son más de 15 empresas, junto con el personal de infraestructura, que trabajan en la construcción, poniendo en marcha iluminación, sonido, pantallas led y cajas lumínicas.



Por su parte, Alejandro Pelegrina, Director de Producción Cultural y Vendimia, agregó: “Visualmente, la puesta de este año tiene mucha pirotecnia de humo y de chispa controlable. Si bien esta aprobado, hay que esperar la confirmación, por parte de bomberos de la provincia, para poder establecer los sitios donde puede instalarse, para que no haya ningún riesgo”.

Alejandro Pelegrina.





Si bien la distribución del espacio en cada Vendimia es diferente, este año la estructura cuenta con una particularidad en la disposición del escenario donde tocarán los músicos. La ubicación será la misma de los años anteriores, pero no será horizontal, sino en formato de graderías, permitiendo una mejor visualización de cada uno de los artistas.



Otra variación de este año es el palco de las reinas, el cual se va a ubicar cerca de las viñas, a una altura que permitirá el correcto lucimiento de todo el despliegue, dentro del escenario y también presenta un puente que cruza la calle sur del teatro.



"La vendimia 2020 presenta dos planos de contingencia. Uno que ya está desarrollado y es el que se arma para los espectadores, que año a año es el mismo, ya que la distribución de los asientos y la capacidad de los sectores no cambia. El que no está terminado es el que corresponde a los artistas, que se va haciendo en la medida que se va armando la escenografía y la distribución de los espacios detrás de escenario", finalizó Pelegrina.