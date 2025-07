Un jubilado mató a un ladrón en Las Heras y fue condenado: el giro en el caso

De esa manera, este lunes se celebró la audiencia en la que Villegas confesó, frente a la jueza Dolores Ramón , que baleó a Orosco porque lo descubrió in fraganti mientras le robaba un lavarropas y eso le provocó el deceso.

La magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°1 homologó el acuerdo entre las partes y el jubilado fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de homicidio culposo . Básicamente, la fiscal del caso entendió que Villegas no tuvo intención de asesinar a Orosco y que realizó el disparo de manera disuasiva, sin buscar un resultado de muerte.

Así las cosas, el hombre nacido en 1954 no tendrá que cumplir la pena en la cárcel o en su domicilio, aunque se le fijaron una serie de reglas de conducta para mantenerse en libertad: fijar domicilio, concurrir al Tribunal cada vez que sea citado, no cometer hechos delictivos, no consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas y se le prohibió el uso y tenencia de armas de fuego.

La muerte en Las Heras y el giro en la investigación

Eran cerca de las 16.30 del citado día cuando una chica, de 25 años, se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó que acababa de encontrar sin vida a su hermano en un lote baldío de calles Bajada Blanca y Jorge Newbery.

Hasta el lugar se trasladaron policías y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo médico confirmó el deceso de Orosco, quien tenía 26 años. Pese a eso, en un principio los profesionales de la salud creyeron que estaban frente a un SAM, es decir, una muerte sin asistencia médica, como se la conoce en la jerga policial.

Pese a eso, personal de la Policía Científica realizó una inspección más exhaustiva sobre el cadáver y detectaron que Orosco tenía un orificio de bala en el costado derecho del tórax, lo que encaminó la pesquisa hacia un homicidio.

A partir de eso, los detectives de Investigaciones profundizaron sobre el perfil del fallecido y descubrieron que recientemente había salido de la cárcel. Además, contaban con antecedentes policiales por resistencia a la autoridad, hurto simple, robo agravado por el uso de arma de fuego, robo simple, robo agravado por escalamiento, robo agravado de vehículo en la vía pública, hurto agravado por escalamiento y hurto simple en grado de tentativa.

Por ese motivo, la primera hipótesis que se comenzó a barajar era que Orosco podría haber sido ultimado por algún conflicto relacionado con el mundo delictivo.

No obstante, el caso dio un giro de 180 grados tras la detención de Villegas, quien desde un principio sostuvo que le disparó a Orosco porque lo observó mientras se llevaba un lavarropas de su propiedad.

Poco más de un año después del inicio de la investigación, el jubilado fue condenado por homicidio culposo y no deberá pasar tiempo en prisión.