Tras el escándalo, Ingrid Grudke aseguró ser una damnificada y que la denunció un delincuente

Ingrid Grudke se posicionó en el centro de todas las miradas tras quitar cartelería de un gimnasio, del cual ella es socia. Si bien avisó que iba a sacar las imágenes y algunos elementos del lugar, por pedido del dueño, su ex Martín Colantonio la acusó de destrozos. Por eso, salió a hablar y se descargó en Puro Show.

Acerca de la denuncia que le realizaron, indicó: "Todavía no me notificaron nada, yo soy imagen de una proteína y entré al gimnasio, que es parte de la sociedad que tengo con mi ex pareja, saludé a todos los empleados y a los alumnos, avisé que retiraba las proteínas y una colchonetas por pedido del dueño".

Ingrid Grudke Ingrid Grudke fue denunciada. Y continuó: "Con el encargado del gimnasio no tengo nada. Me da mucha pena porque lo que sí pasó es que cuando entré saludé y hasta él me alcanzó la escalera para subir. Yo no los quise comprometer a ellos a sacar el cartel. Lo llamaron a mi ex, que se ofendió y ahí vino Luisito (el responsable) con una cara de pánico y me dice ‘Colantonio me dijo que llame a la policía’".

"Esto no es venganza ni rencor, esto ya pasó, yo sigo siendo garante del lugar de crossfit ósea que si él no paga, lo tengo que hacer yo. Colantonio está con muchas deudas, no hay ganancia en esta empresa. No quiero seguir atada a una persona con la que no quiero saber nada -agregó Grudke-. La damnificada soy yo y me denuncia un delincuente. La verdad ya no sé cómo definir esto".