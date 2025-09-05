Presenta:

Las razones

|

corte de agua

Trabajos en el dique Potrerillos: las zonas de Mendoza que no tendrán agua este sábado

Por la tormenta de Santa Rosa se postergaron los trabajos que se iban a realizar en el dique Potrerillos hace unos días atrás. Es por eso que quedó confirmado que serán este sábado y hay algunos sectores que tendrán problemas de agua.

MDZ Sociedad

agua corte de agua canilla gota aguas mendocinas aysam-2
Milagros Lostes / MDZ

La tormenta de Santa Rosa que tuvo a toda la provincia de Mendoza en vilo postergó los trabajos en el dique Potrerillos el sábado 29 de agosto. Los mismos fueron confirmados por Aysam para este sábado 5 de septiembre y por este motivo son muchas las zonas que se verán afectadas por el corte de agua.

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente explicó que los trabajos en el dique arrancarán a las 8 de la mañana del sábado con la apertura escalonada del DDF, hasta alcanzar un caudal máximo de 250 m³/s, en una operación que se extenderá por aproximadamente una hora y media. Además, el Ministerio de Energía y Ambiente le pidió a los mendocinos que este sábado no se acerquen a los márgenes del río Mendoza.

Te Podría Interesar

Por estas tareas, habrá un corte de agua programado en las siguientes zonas:

  • Ciudad: La Favorita
  • Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio, y de Carrodilla a Rodriguez Peña
  • Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva
  • Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III
  • Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aysam, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.

potrerillos dique perilago panoramicas (7)

Recomendaciones

Desde Aguas Mendocinas solicitan hacer uso sumamente responsable y solidario del agua potable, y recuerdan lo siguiente:

  • Mantener una reserva de agua potable embotellada; 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.
  • Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
  • Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
  • Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.

El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.

Archivado en

Notas Relacionadas