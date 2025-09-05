Las razones|
Trabajos en el dique Potrerillos: las zonas de Mendoza que no tendrán agua este sábado
Por la tormenta de Santa Rosa se postergaron los trabajos que se iban a realizar en el dique Potrerillos hace unos días atrás. Es por eso que quedó confirmado que serán este sábado y hay algunos sectores que tendrán problemas de agua.
La tormenta de Santa Rosa que tuvo a toda la provincia de Mendoza en vilo postergó los trabajos en el dique Potrerillos el sábado 29 de agosto. Los mismos fueron confirmados por Aysam para este sábado 5 de septiembre y por este motivo son muchas las zonas que se verán afectadas por el corte de agua.
La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente explicó que los trabajos en el dique arrancarán a las 8 de la mañana del sábado con la apertura escalonada del DDF, hasta alcanzar un caudal máximo de 250 m³/s, en una operación que se extenderá por aproximadamente una hora y media. Además, el Ministerio de Energía y Ambiente le pidió a los mendocinos que este sábado no se acerquen a los márgenes del río Mendoza.
Por estas tareas, habrá un corte de agua programado en las siguientes zonas:
- Ciudad: La Favorita
- Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio, y de Carrodilla a Rodriguez Peña
- Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva
- Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III
- Maipú: Coquimbito y Luzuriaga
Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aysam, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.
Recomendaciones
Desde Aguas Mendocinas solicitan hacer uso sumamente responsable y solidario del agua potable, y recuerdan lo siguiente:
- Mantener una reserva de agua potable embotellada; 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.
- Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.
El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.