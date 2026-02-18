Termoplástica Dura+: industria nacional que crece en San Rafael con el apoyo del estado local

En un escenario complejo para la Argentina —con caída del consumo, costos en alza y una economía que golpea fuerte a las pymes— Mendoza no es la excepción. Sostener el empleo, producir y proyectar inversiones se volvió un desafío cotidiano, especialmente para el entramado productivo del interior.

Sin embargo, en San Rafael hay ejemplos concretos que muestran que, con esfuerzo y articulación, la industria nacional puede sostenerse y crecer. En ese camino se destaca Termoplástica Dura+, una empresa argentina líder en la fabricación de productos plásticos por sistema de rotomoldeo, que desde San Rafael comercializa soluciones a toda la Argentina.

Desde su planta ubicada en Balloffet al 3000, la firma produce y distribuye biodigestores, tanques de agua, baños químicos y otros productos pensados para el hogar, el campo, obras y sectores productivos que necesitan infraestructura confiable y accesible.

Lo que hoy es una industria con alcance nacional comenzó como un proyecto que eligió apostar por el valor agregado local: producir en San Rafael, generar trabajo sanrafaelino y competir con calidad desde el interior. Y para que ese tipo de apuestas se sostengan en tiempos difíciles, es clave un factor que muchas veces marca la diferencia: el acompañamiento del Estado local.

En ese sentido, el Municipio de San Rafael brindó un apoyo constante para que este emprendimiento pueda consolidarse, sostener su actividad y seguir proyectando crecimiento. Ese respaldo —que tiene como eje el fortalecimiento del trabajo sanrafaelino— permite que iniciativas industriales no queden a merced de las turbulencias del contexto, sino que encuentren condiciones para invertir, producir y expandirse.

Termoplástica dura+

Termoplástica Dura+ es, en definitiva, un ejemplo de lo que ocurre cuando se combinan empuje privado y un Municipio que acompaña: se multiplica el empleo, se fortalece la economía local y San Rafael suma protagonismo como generador de producción con destino atodo el país.

Desde su planta industrial de 1.200 metros cuadrados, la empresa fabrica una amplia gama de soluciones orientadas a la gestión ambiental y al desarrollo sostenible, entre las que se destacan contenedores de basura, plantas de tratamiento cloacal y otros sistemas diseñados para optimizar el manejo de residuos y efluentes.

Asimismo, en conjunto con la Facultad de Ciencias Aplicadas —especialmente a través de su capital humano altamente capacitado— la empresa trabaja de manera constante en la investigación y el desarrollo de nuevos productos que contribuyan a la preservación del medioambiente, reafirmando su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Porque en tiempos donde todo cuesta más, sostener una planta activa, fabricar en Argentina y crecer desde el sur mendocino no es solo un logro empresarial: es una señal de que -con dedicación y un estado eficiente- se pueden lograr grandes cosas.