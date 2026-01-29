Tensión en Oriente Medio: Irán suma nuevas armas y se prepara para un escenario de guerra

Con Estados Unidos reforzando su presencia militar en Oriente medio, desde Irán anunciaron la incorporación de nuevo armamento.

Irán anunció la incorporación de 1.000 drones mientras crece la presión de Estados Unidos en la región.

Con Estados Unidos reforzando su presencia militar en Oriente Medio, Irán movió una pieza clave a último momento. El Gobierno iraní anunció que incorporó 1.000 drones a su arsenal en medio de las amenazas del presidente Donald Trump, que volvió a advertir que podría atacar al país persa si no acepta negociar.

El anuncio fue difundido por el Ejército iraní, que explicó que los nuevos equipos se suman a su capacidad defensiva y ofensiva. “Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) recién incorporados se han desarrollado en línea con las amenazas de seguridad emergentes y las lecciones operativas aprendidas de la reciente guerra de 12 días”, indicó en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

La referencia apunta a la guerra de 12 días de junio, iniciada por Israel contra Irán y en la que Estados Unidos participó con el bombardeo de las tres principales instalaciones nucleares iraníes. Durante ese conflicto, Israel atacó a diario objetivos militares, civiles y nucleares —incluida la capital— y, según reportes, murieron más de mil iraníes.

drones, dron Irán mira de cerca el despliegue del USS Abraham Lincoln, escoltado por tres destructores en la región Shutterstock En paralelo, Teherán sostiene desde hace años una industria propia de drones y misiles, con desarrollos de largo alcance. En 2024, por ejemplo, presentó un nuevo dron con un radio de acción de 2.000 kilómetros, capacidad de vuelo de 24 horas y la posibilidad de transportar "todo tipo de munición y bombas”.

El refuerzo llega cuando Washington despliega poder naval en la zona. La Casa Blanca ordenó el envío del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de escolta compuesto por tres destructores cerca de aguas iraníes, en un mensaje de presión directa hacia Teherán.