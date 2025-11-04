La Coqueta revoluciona el legado de Selena con reversión de "La Llamada"

Cuando la influencer argentina Ariana Agostina —mejor conocida como La Coqueta — anunció que se lanzaba como cantante, pocos imaginaron que lo haría con un homenaje a Selena Quintanilla . La joven figura de las redes sociales tomó el icónico tema " La Llamada ", una cumbia tejana que Selena popularizó en 1993.

Lo reinventó con un estilo contemporáneo, fusionando su tono irreverente de influencer con una nueva lectura del clásico.

Su apuesta no solo ha llamado la atención por la audacia del vestido del éxito de Selena, sino también porque invita a una nueva generación a descubrir una obra fundamental del pop latino .

Ariana Agostina se impuso en TikTok , Instagram y otras plataformas digitales con su carisma, autenticidad y decisión de hablar sin filtros. Proviene del conurbano bonaerense, asumió públicamente su transición y reveló ingresos sorprendentes al vender contenido para adultos, lo que la catapultó al estrellato del "influencer economy".

Ahora, transita hacia la música con su alter ego La Coqueta , mezclando humor, provocación y una apuesta por reinventarse. Su reversión de "La Llamada" marcó un punto de inflexión: no solo como cóver, sino como reinterpretación que busca conectar con audiencias jóvenes y fanáticos del legado de Selena Quintanilla .

La coqueta

Historia de la canción original de Selena

"La Llamada" fue lanzada por Selena en octubre de 1993 como sencillo de su álbum en vivo Selena Live! y se convirtió en un himno de la cumbia tejana, ascendiendo hasta el número 5 en la lista Billboard Hot Latin Tracks.

La letra narra a una mujer que descubre una infidelidad por teléfono y decide tomar el control de su vida amorosa, un mensaje de empoderamiento femenino enmarcado en un ritmo bailable. Fue escrita por Pete Astudillo y A.B. Quintanilla III, y producida junto a Bebu Silvetti.

Décadas después, se ha convertido en un clásico cuya vigencia sigue inspirando nuevos arreglos, versiones y homenajes.

Selena

La convergencia de estos dos mundos —la música latinoamericana clásica de Selena y la cultura digital que representa La Coqueta— ofrece un relato poderoso: el de la reinvención, el de la mezcla de lo tradicional con lo viral. Al tomar "La Llamada" y revisitarla con un enfoque propio, La Coqueta no solo homenajea, sino que se apropia, la transforma y la proyecta hacia el futuro.

Y así, mientras los algoritmos de streaming y redes sociales buscan novedades, la nota está servida: un cóver que es más que un cóver, una reinterpretación que conecta generaciones, y un artista de pueblo que se convierte en leyenda.