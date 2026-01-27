Apagado y sin flores: ómo recuperar un malvón para que vuelva a explotar de color en pocas semanas

El malvón es un clásico en muchos jardines de Argentina por su floración generosa y su capacidad de llenar de color balcones, patios y veredas. Pero cuando deja de florecer, la alarma aparece rápido: hojas que se ponen amarillas, tallos que pierden firmeza y una planta que parece “apagada”.

La buena noticia es que, si se actúa a tiempo, suele responder bien a cambios simples y vuelve a mostrar brotes nuevos en un período relativamente corto.

El primer paso es observar. Si las flores se caen con facilidad o ya no aparecen, conviene revisar el estado del follaje y la estructura del malvón. Las hojas amarillentas pueden indicar exceso de agua o falta de nutrientes. Los tallos finos y débiles suelen estar asociados a poca luz o a un crecimiento desordenado. En muchos casos, el problema no es uno solo: se combinan riego incorrecto, suelo agotado y una ubicación con pocas horas de sol.

La recuperación se apoya en un combo probado: poda, riego mejor ajustado y aporte de nutrientes. Podar no es “castigar” la planta; es ayudarla a redirigir energía hacia brotes frescos. Se recomienda retirar flores marchitas, hojas secas y partes dañadas para estimular el crecimiento. Al mismo tiempo, el malvón necesita buena luz solar directa . Si está en sombra o recibe pocas horas de sol, la planta puede sobrevivir, pero suele perder fuerza y floración.

El riego, por su parte, debe ser moderado. El exceso de agua es una de las causas más habituales de deterioro porque afecta la raíz y reduce la vitalidad general. Regar solo cuando el sustrato lo pide, sin encharcar, suele marcar una diferencia notable. Y para acompañar, el suelo necesita “comida”: sumar compost o un fertilizante natural con frecuencia ayuda a recuperar el ritmo de crecimiento y favorece la aparición de nuevas flores.

Drenaje y sustrato: el detalle que puede arruinar todo

Aunque la planta reciba sol y nutrientes, un drenaje deficiente puede frenar cualquier mejora. Si el agua queda retenida, las raíces sufren y el malvón se debilita. Por eso conviene revisar la maceta o el terreno donde está plantado. En macetas, es clave que tenga orificios y que el agua pueda salir sin dificultad. En suelo, conviene asegurarse de que no se formen “charcos” permanentes alrededor del tallo.

Un punto práctico es tocar la tierra: si permanece húmeda durante muchos días, probablemente haya exceso de riego o mala salida del agua. En ese escenario, ajustar la frecuencia de riego y mejorar el sustrato puede ser más importante que cualquier fertilizante.

Con estos cuidados, el malvón suele reaccionar rápido. La combinación de poda, luz solar directa, riego sin excesos y refuerzo de nutrientes cada dos semanas puede devolverle vigor. En pocas semanas, la planta vuelve a mostrar brotes, gana firmeza y retoma su papel de protagonista, con flores que sostienen el color durante gran parte de la temporada.