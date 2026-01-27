Presenta:

Apagado y sin flores: ómo recuperar un malvón para que vuelva a explotar de color en pocas semanas

Con poda, luz, riego controlado y un refuerzo de nutrientes, el malvón suele recuperar fuerza y volver a florecer en pocas semanas.

Daniel Ceballos

El malvón es una de las flores que adornan cualquier tipo de jardín.

El malvón es un clásico en muchos jardines de Argentina por su floración generosa y su capacidad de llenar de color balcones, patios y veredas. Pero cuando deja de florecer, la alarma aparece rápido: hojas que se ponen amarillas, tallos que pierden firmeza y una planta que parece “apagada”.

La buena noticia es que, si se actúa a tiempo, suele responder bien a cambios simples y vuelve a mostrar brotes nuevos en un período relativamente corto.

Señales de alerta en el malvón: qué mirar antes de intervenir

El primer paso es observar. Si las flores se caen con facilidad o ya no aparecen, conviene revisar el estado del follaje y la estructura del malvón. Las hojas amarillentas pueden indicar exceso de agua o falta de nutrientes. Los tallos finos y débiles suelen estar asociados a poca luz o a un crecimiento desordenado. En muchos casos, el problema no es uno solo: se combinan riego incorrecto, suelo agotado y una ubicación con pocas horas de sol.

La recuperación se apoya en un combo probado: poda, riego mejor ajustado y aporte de nutrientes. Podar no es “castigar” la planta; es ayudarla a redirigir energía hacia brotes frescos. Se recomienda retirar flores marchitas, hojas secas y partes dañadas para estimular el crecimiento. Al mismo tiempo, el malvón necesita buena luz solar directa. Si está en sombra o recibe pocas horas de sol, la planta puede sobrevivir, pero suele perder fuerza y floración.

Malvón

El riego, por su parte, debe ser moderado. El exceso de agua es una de las causas más habituales de deterioro porque afecta la raíz y reduce la vitalidad general. Regar solo cuando el sustrato lo pide, sin encharcar, suele marcar una diferencia notable. Y para acompañar, el suelo necesita “comida”: sumar compost o un fertilizante natural con frecuencia ayuda a recuperar el ritmo de crecimiento y favorece la aparición de nuevas flores.

Drenaje y sustrato: el detalle que puede arruinar todo

Aunque la planta reciba sol y nutrientes, un drenaje deficiente puede frenar cualquier mejora. Si el agua queda retenida, las raíces sufren y el malvón se debilita. Por eso conviene revisar la maceta o el terreno donde está plantado. En macetas, es clave que tenga orificios y que el agua pueda salir sin dificultad. En suelo, conviene asegurarse de que no se formen “charcos” permanentes alrededor del tallo.

Un punto práctico es tocar la tierra: si permanece húmeda durante muchos días, probablemente haya exceso de riego o mala salida del agua. En ese escenario, ajustar la frecuencia de riego y mejorar el sustrato puede ser más importante que cualquier fertilizante.

Con estos cuidados, el malvón suele reaccionar rápido. La combinación de poda, luz solar directa, riego sin excesos y refuerzo de nutrientes cada dos semanas puede devolverle vigor. En pocas semanas, la planta vuelve a mostrar brotes, gana firmeza y retoma su papel de protagonista, con flores que sostienen el color durante gran parte de la temporada.

