Sin pagar: tres sitios para descargar Rock Nacional Argentino

ADVERTENCIA: Descargar discos protegidos por copyright puede ser un delito en tu país. Antes de descargar nada, repasá la legislación de tu país y cerciorate de no estar cometiendo un delito.

Uno de los problemas que acarrea el copyright, es que la cultura puede desaparecer, no sólo por la mala voluntad de alguna persona que haya heredado derechos de copyright, sino por una cuestión meramente comercial: si un libro, una película o un disco no se vende, simplemente no se hace una nueva edición porque se entiende que no existe mercado para ese producto.

Las copias existentes hasta el momento se pierden, y luego no se puede producir nuevas ediciones ni nuevas tiradas porque quien tiene los derechos no está interesado en el mercado que genera y tratándose de obras bajo copyright, tampoco puede hacerlo la gente. El resultado es que el copyright desaparece a la cultura. Si querés dos ejemplos mendocinos, podés pensar en Juan Draghi Lucero o en Armando Tejada Gómez, hasta cierto punto se podría pensar que también le pasa a Di Benedetto: no revisten interés comercial ni se pueden editar, salvo autorización expresa de quienes tienen esos derechos.

No todo puede encontrarse en YouTube, ni en Spotify, y cuando estos materiales se suben a ese tipo de plataformas, con el tiempo son despublicados por los mismos motivos por los que no lo encontras. Una suerte de loop de la desaparición de la cultura que ataca silenciosamente lo que producimos.

Por razones obvias, aquí no podemos subir los discos, pero hay gente que sí pudo y que de hecho hasta ha organizado enormes cantidades de rock nacional argentino en secciones y galerías. Si te bajás alguno de estos discos, colaborá con que no desparezcan, subilos a otro lugar y enviá el link a quien está administrando esa web, para que pueda comunicar ese enlace en caso de que el archivo sea borrado de donde vos lo pudiste bajar.

Discografías 100x100 Rock

Se trata de una web que cuenta con una abrumadora cantidad de enlaces vigentes y en la que podés encontrarte con discografías casi completas de más de 32 bandas del rock argentino.

Las bandas están organizadas por nombre, sobre el margen izquierdo de la página web. Es un sitio fácil de navegar y está diseñado en modo oscuro, algo que facilita la lectura. Hay que destacar que los enlaces que brinda esta web son enlaces directos, no los he probado todos, pero hice clic en una treintena de enlaces para chequear que los discos estuvieran disponibles y la respuesta es sí, lo están, y además de eso, ninguno incluye publicidad para que hagas la descarga.

Un blog dedicado al Rock Argentino

A pesar de tratarse de una colección menor, este blog resulta muy atractivo producto de que cuenta con discografías completas y su archivo alcanza hasta mayo de 2019, por lo que los enlaces son frescos. También es de agradecer que los enlaces no nos bombardean con malware ni publicidad, lo que hace que tenga una buena experiencia de navegación, aunque la maquetación del sitio no resulte intuitiva.

Un blog de blogger, a la vieja usanza, en el que podés encontrarte con 164 enlaces a diferentes discografías. En este caso estamos hablando fundamentalmente de la etapa más clásica del rock argentino, entre los que podés encontrar no sólo a los grandes referentes, sino también a otras formaciones igual de míticas aunque con un efecto residual menor en la sociedad: La pesada, la Barra de Chocolate, La Cofradía de la Flor Solar, la Joven Guardia, Los gatos, Los Beatniks, Perdo y Pablo, Pastoral, Piel de Pueblo, Tanguito y muchos más.

Larga vida al Rock Argentino

La tercer web de hoy lleva este título y ojalá logre su cometido. Aquí vas a poder encontrar, sigles, demos, discos oficiales, carátulas y otros materiales ordenados en 123 entradas.

El bemol es que algunas descargas no están disponibles, pero hay material muy interesante, por lo que repasarlo, aunque sea para conocer el arte original de cada disco -que sí está presente en la totalidad de los posteos- es una excelente experiencia.

En fin, ya sabés cómo toparte con una importante porción del catálogo del rock argentino. Como es viernes, te dejo un meme en calidad de reflexión de internet.

¡Buen fin de semana!