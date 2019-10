Se viene el primer auto adaptado para sillas de ruedas

El primer modelo de automóviles adaptado especialmente para personas en silla de ruedas saldrá antes de fin de año, impulsado por una persona con discapacidad motriz quien inició en 2016 una demanda como "ciudadano interesado" a raíz de los constantes problemas que tenía para trasladarse en la ciudad de Buenos Aires.

"Buscamos solucionar una vieja desigualdad que es el desarrollo en el país de vehículos adaptados. Estos autos van a permitir que viajemos con la seguridad y dignidad que nos merecemos tener", dijo a Télam Diego Alejandro Sadras, de 43 años, impulsor de la iniciativa.

El primer Prototipo de la Citroën Berlingo TPMR (para Traslado Personas con Movilidad Reducida) desarrollado por el INTI y empresas automovilísticas, se presentó en el marco de la Cumbre Global de Discapacidad realizada en Tecnópolis

"Es muy complicado moverte en la Ciudad. No hay taxis adaptados, en los subtes los ascensores no andan y solo hay algunas alternativas con los colectivos, que no son seguros", aseveró Sadrás y agregó: "terminas cayendo en los servicios de camioneta que son caros, el otro día me costó 1.500 pesos ir con mi hijo a la Bombonera".

El modelo también fue presentado en la 15ª edición del concurso nacional INNOVAR 2019, donde recibió una distinción en la categoría Empresas y Tercer Sector.

"En nuestra división de 'Vehículos Transformados', ofrecemos una gama de vehículos comerciales desarrollados que se adaptan perfectamente a las necesidades de nuestros clientes", explicó Thomas Burguete, gerente de Marketing Estratégico de Citroen Argentina.

"Este proyecto es una innovación cruzada, ya que estamos trayendo tecnología que existe fuera del país para adoptarla en Argentina con el objetivo de lograr una reglamentación para el Transporte de Personas con Movilidad Reducida (TPMR) en vehículos compactos, que permita su fabricación y comercialización en el país y podamos colaborar para lograr una mayor inclusión", aseguró Burguete.

"Estamos en las ultimas reuniones para ya tener la normativa para la regulación nacional. Se hicieron un montón de pruebas, esto no es algo nuevo. Todas las grandes automotrices tienen estos autos en Europa y en Argentina hoy en día no se fabrican autos adaptados", explicó Saldras, que recibió el apoyo del INTI para impulsar la ley que regule estos vehículos.

De esta manera, se está trabajando con la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor (AITA) y con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) para cerrar la norma.

"La normativa dice que si vos querés fabricar una auto para sillas de ruedas tenés que tener ciertas normas de seguridad, mostrar cómo queda fija y cómo es la inclinación para subir, entre otras especificidades", explicó Sadras.

Este vehículo será el primero en la Argentina que salga de fábrica adaptado para transportar pasajeros en su silla de ruedas, evitando todos los riesgos e incomodidades inherentes a tener que bajar de la misma.

Además, por ser un vehículo compacto y que también puede ser configurado para llevar cinco pasajeros, es ideal tanto para ser utilizado como taxi como para ser comprado por una familia.

"No solo va a servir para autos de personas que tienen alguna discapacidad, sino que también se va a poder usar para taxis", agregó y explicó que la ley de la Ciudad de 2016 que establece un "Servicio Público de Taxis Accesibles", que deben ser al menos 200, "nunca se reglamentó".

"Todos ganan con este proyecto, a nadie no le conviene. Debemos generar una sociedad más justa", concluyó Saldras.