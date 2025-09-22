No te compres en iPhone 17 Pro Max sin antes saber esto

Los primeros compradores del iPhone 17 Pro Max han reportado un problema inesperado: algunos modelos presentan rayones evidentes después de un uso mínimo sin funda. Las unidades de demostración en tiendas muestran marcas en la carcasa y, en particular, en el área que rodea las cámaras traseras, generando críticas en redes sociales y medios especializados.

El iPhone Air que estaba en exposición ya se ve con arañazos y daños en su carcasa.

Si bien es común que un smartphone se raye al utilizarlo sin funda, el iPhone parece que además de rayarse pierde visiblemente su color. Según un informe de Engadget, el inconveniente se concentra en el iPhone 17 Pro en color 'Deep Blue' y en el iPhone Air en 'Space Black'. Los arañazos no son superficiales ni apenas perceptibles, sino que se aprecian con claridad, en algunos casos producidos por accesorios como cargadores MagSafe.

El creador de contenido Federico Ini (@fechu), conocido por probar smartphones, confirmó que la capa de óxido de aluminio de estos modelos se desprende con relativa facilidad en los bordes de la carcasa de la cámara. Explicó que el proceso de anodización no se adhiere de manera uniforme a las esquinas afiladas, lo que provoca un desgaste más rápido.

En contraste, el iPhone Air demostró una gran resistencia estructural: no se dobló con la fuerza de las manos y solo cedió mediante herramientas mecánicas. La pantalla superó pruebas con llaves y monedas sin daños visibles, lo que refuerza la percepción de que el problema es estético y no funcional.

Apple regresó al aluminio en esta generación, después de usar titanio en el iPhone 16 Pro. Aunque esta decisión permitió reducir peso y posiblemente costos de fabricación, el aluminio es un material más vulnerable a rayaduras.

G1VCgtubQAQLuxO Apple iPhone 17 Pro Max. Apple Leaker

Más allá de las marcas en la superficie, la serie iPhone 17 introduce mejoras técnicas significativas. Incorpora el chip A19, un mayor protagonismo de la inteligencia artificial y avances en fotografía. Los modelos Pro y Pro Max destacan por su nuevo módulo horizontal de cámaras y un zoom óptico de 8 aumentos.

Los especialistas coinciden en que las fallas son principalmente visuales y no afectan el rendimiento del dispositivo. Sin embargo, recomiendan a los usuarios de los colores más propensos a desgaste utilizar fundas protectoras originales desde el primer día para evitar que los arañazos sean visibles en poco tiempo.