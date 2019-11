Más de 1000 juegos gratis para PC, Tablet y Smartphone

Tal vez en la actualidad el canal más habitual para ansiedad, el aburrimiento, la procrastinación y demás frustraciones del hastío cotidiano sea un smartphone. Tanto en salas de espera como en el colectivo y un sin fin de lugares en los que debemos esperar, nos refugiamos a la búsqueda de algo de diversión, información, debate, entretenimiento en general. Sí, se puede afirmar que la información o el debate hoy forman parte del ámbito del entretenimiento, suena duro, contradictorio, pero sucede: comentamos, leemos, debatimos, como una forma de procrastinación.

El concepto de procrastinación viene bastante vapuleado por el sector de la sociedad que lo entiende como un problema de productividad. Esto es, que si estás utilizando tu tiempo para algo que no genere un rédito económico para vos u otra persona, estás haciendo las cosas mal. El productivismo es algo bastante tirano, que además resulta ignorante: no hay un sólo punto en el globo en el que se hayan aplicado políticas que tiendan a que los trabajadores tengan momentos de esparcimiento, creatividad y ocio donde el rendimiento general de la empresa no haya mejorado brutalmente.

Aunque millones de empleadores crean que la mejor forma de hacer que alguien utilice el 100% de su producción es gritarle, no aumentar el sueldo, discriminarlo y desplegar sobre él la más variada gama de maltratos, las estadísticas demuestran lo contrario.

Mas sobre este tema NETFLIX PARA TODOS Cómo ver Netflix sin pagar

De hecho, una de las 5 principales empresas del mundo, Google, impulsa a sus empleados a destinar el 10% de su tiempo diario a un proyecto personal. De allí han salido genialidades como el Google Cardboard, pero hay experiencias como la creación del primer Webmail (particularmente de Yahoo) que vienen de la idea de un trabajador utilizando su tiempo laboral en un proyecto personal.

Hoy te propongo darle lugar a divertirte, probando alguno de estos miles de juegos que vienen de la mano de Juegos.Games, una web que ofrece más de 1000 juegos gratis para jugar en línea desde cualquier navegador web moderno.

Así como se lee: solamente hay que ingresar en su web y divertirse, sin instalar nada. La web tiene una gran variedad de categorías de juegos como: Acción, Estrategia, Deportes, Mario Bros, Papa Loui y también la categoría de Juegos Friv donde vas a poder encontrar títulos para todo el mundo, que podés jugar desde la computadora o desde un smartphone.

La oferta es realmente amplia y alcanza juegos de los más adictivos, esos que son perfectos para el colectivo o las salas de espera: Crucigramas, Sopa de letras, Sudoku, Mahjong y muchos más.

Una gran forma de dedicar tiempo tu felicidad, en defensa propia.

¡Que te diviertas!