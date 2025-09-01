Lista oficial de celulares Xiaomi que recibirán HyperOS 3 con Android 16

Xiaomi anunció oficialmente el despliegue de HyperOS 3 , su capa personalizada basada en Android 16, que estará disponible en 33 dispositivos de las series Xiaomi . La compañía indicó que la actualización comenzará a distribuirse en el tercer trimestre de 2025, con un lanzamiento global previsto para octubre.

La lista publicada por la empresa incluye 33 modelos de la marca Xiaomi , además de varias tabletas. Entre los teléfonos confirmados se encuentran:

El fabricante asiático también incorporó tablets como la Xiaomi Pad 7, Pad 6S Pro y la Redmi Pad SE, con lo cual extiende la compatibilidad más allá de los móviles. Según datos oficiales, la distribución cubrirá un total de 96 dispositivos: 33 Xiaomi, 44 Redmi y 19 POCO.

"Este despliegue marca uno de los saltos de versión más amplios en la historia de la compañía", informó Xiaomi en el comunicado de prensa.

Diseño y novedades del sistema

HyperOS 3 adopta un estilo visual similar al de iOS 26, con una interfaz más ordenada y minimalista. El objetivo de la actualización es mejorar la fluidez del sistema, reforzar la seguridad y ofrecer nuevas opciones de personalización. Además, el rediseño busca optimizar la integración entre móviles, tabletas y otros dispositivos conectados.

image 33 smartphones de Xiaomi tendrán soporte de HyperOS asegurado. Xiaomi

Los usuarios recibirán la actualización de manera progresiva según la región y el modelo. Aunque no se publicó un calendario exacto, la compañía señaló que los primeros equipos en acceder a la versión serán los más recientes de la gama alta. Con esta actualización, Xiaomi refuerza su estrategia de mantener un ecosistema integrado y competitivo frente a rivales como Samsung y Apple.