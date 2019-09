Instagram: Así podés espiar las historias sin ser descubierto

Hace casi tres años Instagram lanzó la función de compartir Historias (o Stories), fotos o videos que desaparecen 24 horas después de haberlos publicado. Esta función permite que cualquier persona pueda ver el contenido que subió una cuenta (siempre y cuando se trate de un perfil público).

Sin embargo, un detalle que no todos saben es que la aplicación también avisa quién consumió ese contenido. Mirás una story de un usuario y el otro sabe que la viste.

A veces puede pasar que quien mira la historia no forme parte de tus contactos, por ejemplo, el nuevo novio de tu ex, tu jefe o una compañera del colegio con la que te habías peleado. O también ocurre que no querés que se enteren que viste esa historia.

El truco para ver los Stories de Instagram sin que se enteren

La clave para no quedar escrachados es sencilla: no hay que estar conectados a Internet. Primero tenemos que entrar a Instagram y dejar que carguen las Historias durante unos minutos. Después tenemos que activar el modo avión, para cortar todo tipo de conexión.

El modo avión en celulares Android. Foto: captura TN.

Ahora tenemos que cerrar la app, volver a abrirla y acceder a las historias que ya estaban cargadas, sin que la aplicación tenga Internet para "avisar" que las estamos viendo. Para terminar, volvemos a cerrar la app y desactivamos el modo avión.

Otros trucos de Instagram

Hacés captura de pantalla de una foto que mandan por directo y también avisa. ¿Y si una historia te gusta tanto, tanto, tanto, que la querés guardar? Hay trucos, y te los mostramos todos.

1- Mensajes directos

Por suerte para muchos, Instagram finalmente no avisa cuando alguien hace captura de pantalla de las Stories. Pero la red social de fotos y videos sí avisa cuando hacemos un "screenshot" de una foto que nos mandaron por mensaje directo.

¿Se puede evitar esto? Por supuesto. El truco es el mismo que con las cuentas privadas: tenemos que dejar que cargue la foto -o el video- y poner el teléfono en modo avión. Mientras estamos desconectados podemos hacer la captura sin que nuestro interlocutor se entere. Fundamental: salir de la app antes de volver a activar los datos.

2- Borrar el historial

Podemos ser los campeones del "stalkeo", pero el historial de búsqueda puede ser también bastante polémico. Por suerte, siempre tendremos la posibilidad de borrar todas las búsquedas que hicimos en la aplicación. ¿Cómo se hace? Hay que entrar a Configuración > Seguridad > Historial de Búsqueda y apretar "Borrar historial de búsqueda". Borrón y cuenta nueva.

Así se puede borrar el historial de búsqueda de Instagram. Foto: captura TN.

Fuente: TN